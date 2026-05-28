Колледжи Самары получат гранты на развитие кластеров «Профессионалитета»

В следующем году в регионе появятся 2 новых кластера федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети»:

- кластер машиностроения – в Самарском колледже сервиса производственного оборудования им. Е.В. Золотухина;

- кластер информационных технологий – в Самарском государственном колледже.



Это стало возможным благодаря победе наших учреждений СПО в конкурсе на присуждение грантов в форме субсидий на создание кластеров федерального проекта. Колледжи получат финансирование из федерального и областного бюджетов.



В качестве работодателей-участников проекта выступят предприятия региона: Металлист-Самара, Завод Продмаш, Завод приборных подшипников, а также представители Самарского бизнеса в сфере IT.



На базе колледжей совместно с предприятиями-партнерами будет организована подготовка высококвалифицированных специалистов, полностью отвечающих квалификационным и технологическим запросам работодателей.

