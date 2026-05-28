Количество официальных пляжей в губернии планируется увеличить

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в области организована работа по надлежащему оформлению пляжей. На сегодняшний день в реестр официальных пляжей Самарской области включено 73 локации. Это превышает первоначальный план на 2026 год и показатели прошлого сезона, когда в регионе функционировало 48 территорий.

География организованного отдыха расширяется. За последние две недели к подготовке территорий активно подключились Похвистнево, а также Исаклинский, Большеглушицкий, Красноармейский, Пестравский, Похвистневский и Приволжский районы. Хворостянский район заявил сразу две новые локации.

Подготовка пляжа – это многоступенчатый процесс: от оформления земельных участков и договоров водопользования до водолазного обследования дна и получения санитарно-эпидемиологических заключений. На текущий момент заключено 50 договоров водопользования, часть находится на стадии оформления. Однако по ряду территорий заявки еще не поданы. Регламентные сроки подачи документов в ряде муниципалитетов были нарушены, поэтому минприроды региона осуществляет контроль в штабном режиме.

ГИМС дает заключение о допуске пляжей к эксплуатации: декларации получены для 43 территорий. Параллельно решается вопрос безопасности: заключаются контракты на работу профессиональных спасателей.

К получению санитарно-эпидемиологических заключений муниципалитеты приступят после завершения половодья и завоза песка. Сейчас на местах продолжаются работы по благоустройству, темпы которых во многом зависят от возможностей местных бюджетов.

«Мы видим позитивную динамику по количеству заявленных пляжей. Однако формальное расширение реестра не имеет смысла без строгого соблюдения всех регламентов безопасности и своевременной подготовки инфраструктуры для посетителей. В оставшееся время главам муниципалитетов необходимо перейти на усиленный режим. Профильные ведомства готовы оказать всестороннюю поддержку», – подчеркнул министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

