Я нашел ошибку
Главные новости:
В четверг, 28 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время героев» в СКК «Дворец спорта им. В. Высоцкого» в Самаре.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в форуме «Мой бизнес 63. Время героев»
Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности Совета Безопасности РФ.
Международная ассоциация по фактчекингу GFCN разработает стратегические нормы информационной безопасности
Температура воздуха 29 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
29 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +20°С
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в области организована работа по надлежащему оформлению пляжей.
Количество официальных пляжей в губернии планируется увеличить
Правительство РФ совместно с Фондом Росконгресс объявили конкурс среди общественных организаций, блогеров и СМИ, посвящённый продвижению медицины здорового долголетия и регионального движения «За медицину здорового долголетия».
Конкурс блогеров и СМИ: станьте голосом здорового долголетия
В следующем году в регионе появятся 2 новых кластера федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Колледжи Самары получат гранты на развитие кластеров «Профессионалитета»
30 мая, в 12:00, в Челно-Вершинском районном Доме культуры состоится областной фестиваль-конкурс исполнителей эстрадной песни «Золотой шлягер — 2026».
Золотые шлягеры зазвучат на региональном фестивале эстрадной песни
28 мая глава города Самары Иван Носков представил депутатам городской Думы отчет о работе за 2025 год.
Иван Носков: «Самара — это перспективный центр ПФО, и сегодня у города есть понятный план развития»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.9
-0.77
EUR 82.72
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Международная ассоциация по фактчекингу GFCN разработает стратегические нормы информационной безопасности

133
Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности Совета Безопасности РФ.

Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности Совета Безопасности РФ. Он проходит с 26 по 29 мая в Московской области. Круглый стол организован ДИП МИД России и Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN). 

В современном геополитическом измерении информационное пространство используется как инструмент доминирования, и у всей этой деятельности есть четкие цели: с помощью информации подчинять, обманывать, манипулировать определёнными группами людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела в пример две провокации. В Буче она была направлена на срыв переговорного процесса и создание повода, чтобы объявить Россию «неприемлемым партнером», при этом западные СМИ распространяли сообщения о массовых убийствах без предоставления имён, фотографий или заявлений родственников. Провокация в Буче была осуществлена для срыва переговоров в Стамбуле, представляла собой копию, один в один, провокации нацистов в городе Неммерсдорф в 1944 году.

Аналогично, искажение событий в Старобельске служит цели представить ответные удары России как акт агрессии: несмотря на оперативно опубликованные данные о погибших детях и визит журналистов на место трагедии, западные медиа перевернули историю, назвав объект военным, а жертв — «неподтверждёнными лицами». 

«Дезинформация — это огромная и сложная сфера, охватывающая не только ложные новости, но и квазижурналистику, манипуляции и целенаправленное искажение реальности. Каждый такой фейк — не ошибка и не «непрофессионализм», а часть стратегии. Его задача — влиять на ход переговоров, формировать общественное мнение, оправдывать санкции и военные действия. Поэтому те, кто профессионально работает с информацией, обязаны противодействовать таким манипуляциям — фактами, анализом и прозрачностью», — отметила Мария Захарова.

Опыт Международной ассоциация по фактчекингу GFCN доказывает, что инфраструктура противодействия дезинформации Запада может быть выстроена с нуля за короткий срок при наличии технологического подхода и постоянной коммуникации. GFCN сейчас объединяет 116 экспертов из 53 стран. За 2025 год по программам Ассоциации обучено более 6 тыс. человек. 

 «Глобальные информационные угрозы требуют эффективного системного решения на международном уровне. Поэтому следующая задача GFCN — перейти от тактической работы к стратегической: предложить миру свод этических и правовых ориентиров, на основе которых можно будет строить устойчивое, безопасное информационное пространство», – прокомментировал президент GFCN, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

На основе накопленного опыта Ассоциация разработает международный протокол для координации между правительствами и экспертными группами.

По мнению председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, на Западе сегодня сложилась уже структурированная система дезинформации, уходящая вглубь политического сознания. Но она уже не является тотальной и теряет доверие. 

Так, в глобальном опросе Европейского совета по международным делам (25 стран, включая западные) в начале 2026 года 36% респондентов назвали Китай наиболее заслуживающим доверия сверхдержавой, США — 32%, а Россию — 24%, несмотря на мощнейший негативный информационный фон. Это говорит о растущем запросе на полицентричность в мировой политике и информационном пространстве.

«Попытки Запада заменить информацию идеологическим нарративом сталкиваются с растущим сопротивлением. Ложная картина мира может доминировать временно, но не способна устоять перед множественностью голосов, доступом к альтернативным источникам и внутренней несостоятельностью самой системы. Дезинформационная диктатура установлена не будет», — считает Алексей Пушков.

Участники дискуссии также отметили: то, с чем мы сталкиваемся сегодня, во многом — следствие глубокой цифровизации цивилизации. Это ведёт к необходимости создания суверенной цифровой инфраструктуры. 

«Россия предлагает модель помощи дружественным странам в контексте создания собственных экосистем кибербезопасности — с локальными компаниями, инженерами, хакерами и системами оценки угроз. Если достаточное число стран обретёт цифровой суверенитет, изменится вся архитектура международных отношений. Нужно совместно выстраивать новую цифровую парадигму. У нас уже есть технологии для этого», — считает сооснователь компании Positive Technologies, IT-предприниматель и общественный деятель Юрий Максимов. 

«Имея доступ к иранским первоисточникам и материалам из Афганистана, я вижу колоссальную разницу в подаче одних и тех же событий по сравнению с западными СМИ. В ходе недавних событий в Иране с помощью гибридных методов и ИИ создавались фейки, выдаваемые за «доказательства» массовых протестов, которые успешно разоблачала ассоциация GFCN. Эта практика подтверждает необходимость выработки совместных протоколов по разоблачению дезинформации в рамках существующих форматов», – высказался журналист, востоковед, редактор русскоязычной версии Eurasia Today, эксперт GFCN Азиз Пиримкулов.

 

Фото: АНО «Диалог Регионы»: 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
259
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
689
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
668
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
659
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
495
Весь список