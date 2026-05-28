Международная ассоциация по фактчекингу GFCN разработает стратегические нормы информационной безопасности

Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности Совета Безопасности РФ. Он проходит с 26 по 29 мая в Московской области. Круглый стол организован ДИП МИД России и Международной ассоциацией по фактчекингу Global Fact-Checking Network (GFCN).

В современном геополитическом измерении информационное пространство используется как инструмент доминирования, и у всей этой деятельности есть четкие цели: с помощью информации подчинять, обманывать, манипулировать определёнными группами людей.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова привела в пример две провокации. В Буче она была направлена на срыв переговорного процесса и создание повода, чтобы объявить Россию «неприемлемым партнером», при этом западные СМИ распространяли сообщения о массовых убийствах без предоставления имён, фотографий или заявлений родственников. Провокация в Буче была осуществлена для срыва переговоров в Стамбуле, представляла собой копию, один в один, провокации нацистов в городе Неммерсдорф в 1944 году.

Аналогично, искажение событий в Старобельске служит цели представить ответные удары России как акт агрессии: несмотря на оперативно опубликованные данные о погибших детях и визит журналистов на место трагедии, западные медиа перевернули историю, назвав объект военным, а жертв — «неподтверждёнными лицами».

«Дезинформация — это огромная и сложная сфера, охватывающая не только ложные новости, но и квазижурналистику, манипуляции и целенаправленное искажение реальности. Каждый такой фейк — не ошибка и не «непрофессионализм», а часть стратегии. Его задача — влиять на ход переговоров, формировать общественное мнение, оправдывать санкции и военные действия. Поэтому те, кто профессионально работает с информацией, обязаны противодействовать таким манипуляциям — фактами, анализом и прозрачностью», — отметила Мария Захарова.

Опыт Международной ассоциация по фактчекингу GFCN доказывает, что инфраструктура противодействия дезинформации Запада может быть выстроена с нуля за короткий срок при наличии технологического подхода и постоянной коммуникации. GFCN сейчас объединяет 116 экспертов из 53 стран. За 2025 год по программам Ассоциации обучено более 6 тыс. человек.

«Глобальные информационные угрозы требуют эффективного системного решения на международном уровне. Поэтому следующая задача GFCN — перейти от тактической работы к стратегической: предложить миру свод этических и правовых ориентиров, на основе которых можно будет строить устойчивое, безопасное информационное пространство», – прокомментировал президент GFCN, генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

На основе накопленного опыта Ассоциация разработает международный протокол для координации между правительствами и экспертными группами.

По мнению председателя Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, на Западе сегодня сложилась уже структурированная система дезинформации, уходящая вглубь политического сознания. Но она уже не является тотальной и теряет доверие.

Так, в глобальном опросе Европейского совета по международным делам (25 стран, включая западные) в начале 2026 года 36% респондентов назвали Китай наиболее заслуживающим доверия сверхдержавой, США — 32%, а Россию — 24%, несмотря на мощнейший негативный информационный фон. Это говорит о растущем запросе на полицентричность в мировой политике и информационном пространстве.

«Попытки Запада заменить информацию идеологическим нарративом сталкиваются с растущим сопротивлением. Ложная картина мира может доминировать временно, но не способна устоять перед множественностью голосов, доступом к альтернативным источникам и внутренней несостоятельностью самой системы. Дезинформационная диктатура установлена не будет», — считает Алексей Пушков.

Участники дискуссии также отметили: то, с чем мы сталкиваемся сегодня, во многом — следствие глубокой цифровизации цивилизации. Это ведёт к необходимости создания суверенной цифровой инфраструктуры.

«Россия предлагает модель помощи дружественным странам в контексте создания собственных экосистем кибербезопасности — с локальными компаниями, инженерами, хакерами и системами оценки угроз. Если достаточное число стран обретёт цифровой суверенитет, изменится вся архитектура международных отношений. Нужно совместно выстраивать новую цифровую парадигму. У нас уже есть технологии для этого», — считает сооснователь компании Positive Technologies, IT-предприниматель и общественный деятель Юрий Максимов.

«Имея доступ к иранским первоисточникам и материалам из Афганистана, я вижу колоссальную разницу в подаче одних и тех же событий по сравнению с западными СМИ. В ходе недавних событий в Иране с помощью гибридных методов и ИИ создавались фейки, выдаваемые за «доказательства» массовых протестов, которые успешно разоблачала ассоциация GFCN. Эта практика подтверждает необходимость выработки совместных протоколов по разоблачению дезинформации в рамках существующих форматов», – высказался журналист, востоковед, редактор русскоязычной версии Eurasia Today, эксперт GFCN Азиз Пиримкулов.

Фото: АНО «Диалог Регионы»: