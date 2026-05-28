20 заявок от Самарской области поступило на ежегодный фестиваль «ФормАРТ»

Завершилась заявочная кампания VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Всего на Фестиваль было отправлено более 400 заявок, 20 из них — от Самарской области. Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

После отборочного этапа в каждом регионе будут определены лучшие работы. В коллегии жюри — федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства. По итогам оценивания во второй этап (презентационный) от каждого региона пройдёт один человек. Всего будет определено 14 финалистов.

Презентационный этап продлится до июля 2026 года. Участникам предстоит отрисовать свою конкурсную работу, а также провести фото и видео съёмку процесса. Изображения будут нанесены на объект городской среды, предоставленный регионом. В Самарской области мурал появится в Тольятти.

Напомним, что главной темой шестого сезона фестиваля «ФормАРТ» является укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России. Подать заявку можно было в одно из пяти тематических направлений: «Жизнь народов России в едином ритме», «Традиции объединяют», «Общая миссия», «Связь поколений» и «Россия — наш общий дом».

фото: министерство молодёжной политики Самарской области