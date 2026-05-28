Завершилась заявочная кампания VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Всего на Фестиваль было отправлено более 400 заявок, 20 из них — от Самарской области.
20 заявок от Самарской области поступило на ежегодный фестиваль «ФормАРТ»
В Исаклинском районе полицейские встретились с местными жителями, чтобы поговорить о безопасности в летний период.
Полицейские и общественники региона напомнили жителям, как защититься от злоумышленников
В четверг, 28 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время героев» в СКК «Дворец спорта им. В. Высоцкого» в Самаре.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в форуме «Мой бизнес 63. Время героев»
Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности Совета Безопасности РФ.
Международная ассоциация по фактчекингу GFCN разработает стратегические нормы информационной безопасности
Температура воздуха 29 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
29 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +20°С
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в области организована работа по надлежащему оформлению пляжей.
Количество официальных пляжей в губернии планируется увеличить
Правительство РФ совместно с Фондом Росконгресс объявили конкурс среди общественных организаций, блогеров и СМИ, посвящённый продвижению медицины здорового долголетия и регионального движения «За медицину здорового долголетия».
Конкурс блогеров и СМИ: станьте голосом здорового долголетия
В следующем году в регионе появятся 2 новых кластера федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
Колледжи Самары получат гранты на развитие кластеров «Профессионалитета»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

20 заявок от Самарской области поступило на ежегодный фестиваль «ФормАРТ»

Завершилась заявочная кампания VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Всего на Фестиваль было отправлено более 400 заявок, 20 из них — от Самарской области.

Завершилась заявочная кампания VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Всего на Фестиваль было отправлено более 400 заявок, 20 из них — от Самарской области. Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» проводится в округе с 2020 года по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.
После отборочного этапа в каждом регионе будут определены лучшие работы. В коллегии жюри — федеральные и региональные эксперты в области изобразительного и уличного искусства. По итогам оценивания во второй этап (презентационный) от каждого региона пройдёт один человек. Всего будет определено 14 финалистов.
Презентационный этап продлится до июля 2026 года. Участникам предстоит отрисовать свою конкурсную работу, а также провести фото и видео съёмку процесса. Изображения будут нанесены на объект городской среды, предоставленный регионом. В Самарской области мурал появится в Тольятти.
Напомним, что главной темой шестого сезона фестиваля «ФормАРТ» является укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами России. Подать заявку можно было в одно из пяти тематических направлений: «Жизнь народов России в едином ритме», «Традиции объединяют», «Общая миссия», «Связь поколений» и «Россия — наш общий дом».

 

фото: министерство молодёжной политики Самарской области

Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
27 мая 2026  09:05
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
