Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в форуме «Мой бизнес 63. Время героев»

В четверг, 28 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время героев» в СКК «Дворец спорта им. В. Высоцкого» в Самаре. Форум приурочен к празднованию Дня российского предпринимательства, который установлен Указом Президента РФ Владимира Путина и отмечается 26 мая.

В этом году центральная тема форума - «Время героев», она отражает устойчивость и движение вперед самарского предпринимательства в условиях экономической перестройки, а также включение участников специальной военной операции в активную экономическую деятельность.

Вместе с депутатом Самарской Губернской Думы Александром Живайкиным глава региона осмотрел выставку креативных индустрий «Здесь придумали» и пообщался с ее участниками. Выставка организована в рамках форума и представляет 17 действующих компаний и индивидуальных предпринимателей Самарской области по таким направлениям, как производство одежды, издательское дело, ремесленное производство, мебель и предметный дизайн, музыкальные инструменты, промышленная робототехника, хлебопечение, театральный костюм. Все участники — субъекты малого и среднего предпринимательства, получатели мер поддержки, услуг регионального центра «Мой бизнес». Это не только известные бренды с историей, но и молодые, в том числе предприниматели – участники СВО, прошедшие программу «СВОё Дело. Самарская область».

Ежегодно форум объединяет более 3 тысяч предпринимателей региона из разных сфер. Вячеслав Федорищев поприветствовал участников форума и поблагодарил корпус предпринимателей Самарской области: «Времена всегда разные, всегда есть сложности, трудности, но именно предприниматели – это те люди, которые берут на себя ответственность не только за себя, свой труд, но и за большие коллективы. Это очень важная и серьезная ответственность. Пищевая продукция, металлургическая, современные технологические направления – все в Самаре есть благодаря вашему труду. У нас очень много перспективных отраслей, которые сейчас становятся основой новой высокотехнологичной экономики. Наш Президент всегда подчеркивает, что в рамках национальных проектов России самое пристальное внимание необходимо уделять новым продуктам. В Самарской области это все есть».

Глава региона отметил социально ответственный бизнес и выразил благодарность за вклад в обеспечение стабильности и благополучия для жителей области. Он поручил заместителю председателя правительства Самарской области – министру экономического развития и инвестиций Павлу Финку проработать дополнительные преференции для предпринимателей, работающих в социальной сфере.

Особые слова благодарности губернатор адресовал тем компаниям и предпринимателям, кто давно и системно помогает участникам СВО и их семьям: «Безопасность наших жителей, оказание всяческого содействия русской армии, нашим ребятам, которые с оружием защищают нашу страну, - это очень важное дело. Всем, кто поддерживает, огромная благодарность».

Также Вячеслав Федорищев вручил региональные награды. Почетное звание «Заслуженный предприниматель Самарской области» получила генеральный директор ООО «Самарский питомник» Вера Глухова. Почетным знаком губернатора Самарской области «За содействие Вооруженным Силам Российской Федерации» III степени отмечен генеральный директор ООО «Л-Корпорация» Михаил Бабенко. Три представителя предпринимательского сообщества получили почетные грамоты губернатора Самарской области, еще десять – благодарности губернатора Самарской области.

Форум «Мой бизнес 63. Время героев» пройдет в течение двух дней. Сегодня участники форума обсуждают актуальные вопросы бизнеса в рамках тематических секций: «Производство в новых условиях: где искать точки роста» (о возможностях для развития российских производственных компаний), «Практика применения генеративного ИИ» (о современных технологиях и их практическом использовании).

Вячеслав Федорищев особо подчеркнул, что внедрение современных технологий в производство и управление существенно влияет на экономику предприятий. Глава региона призвал предпринимательское сообщество уделять внимание цифровизации, чтобы оставаться конкурентоспособными в будущем.

По словам депутата СГД Александра Живайкина, деятельность региональной законодательной власти направлена в том числе на защиту прав предпринимательского сообщества. «Дорога ложка к обеду: рассматриваем и принимаем законы, которые здесь и сейчас могут помочь предпринимателям, особенно учитывая сегодняшнее непростое для Самарской области и страны время», - сказал он.

Пленарная сессия была посвящена теме адаптации бизнеса к новым условиям и прошла с участием предпринимателей, представителей органов власти, институтов развития предпринимательства. Далее секция «Внешнеэкономическая деятельность 2026: путь к новым рынкам – актуальные стратегии и инструменты» посвящена обсуждению таких тем, как экспорт в текущих условиях, рынки БРИКС, СНГ, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, контрактное производство, таможенное законодательство.

Второй день форума пройдет в региональном центре «Мой бизнес». В программе запланированы секции «Рынок инноваций: как бизнесу находить, финансировать и внедрять самарские технологии» и «Финансовый прорыв 2026: как через управленческий учет подружиться с налоговой реформой и не потерять бизнес», а также семинар-тренинг по проектному конструированию «Дизайн проекта: как получить грант Президентского фонда культурных инициатив для вашего креативного продукта».

