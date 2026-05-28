Полицейские и общественники региона напомнили жителям, как защититься от злоумышленников

В Исаклинском районе полицейские совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Касаевой встретились с местными жителями, чтобы поговорить о безопасности в летний период.



Беседа прошла в доверительной атмосфере: сотрудники полиции поделились практическими советами, а жители активно задавали интересующие их вопросы и делились своим мнением.



Особое внимание полицейские уделили профилактике краж - актуальной теме в сезон отпусков - период, когда многие оставляют квартиры без присмотра.



Сотрудники полиции порекомендовали гражданам в случае длительного отсутствия не афишировать поездки в социальных сетях.



Кроме того, присутствующие обсудили способы защиты от мошенничества.



Полицейские подчеркнули, что злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана населения и отметили, что важно соблюдать базовые правила безопасности.



Сотрудники полиции призвали граждан не сообщать незнакомцам паспортные данные, номера карт и коды доступа - даже если звонящий представляется сотрудником банка или других учреждений, пояснив, что специалисты официальных организаций никогда не запрашивают личную информацию подобным образом.



Полицейские настоятельно рекомендовали участникам беседы перед вводом любых сведений на сайте обязательно проверять его адрес и дизайн, так как подозрительные ошибки могут указывать на подделку, а для повышения уровня безопасности создавать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта и избегать их дублирования на разных ресурсах, а также включать функцию двухфакторной аутентификации.



Также сотрудники полиции объяснили, что не следует открывать подозрительные ссылки и вложения, чтобы не заразить устройство вирусами или вредоносным ПО и отметили, что, если возникают сомнения в подлинности сообщения, лучше напрямую связаться с компанией для уточнения информации.



Председатель Общественно совета резюмировала, что, следуя этим простым правилам, можно существенно снизить риск стать жертвой мошенничества и сохранить свои деньги и личную информацию в безопасности.



Жители района поблагодарили полицейских и представителя общественности за полезную информацию и отметили, что подобные встречи позволяют чувствовать себя увереннее и безопаснее, а также пообещали поделиться полученными знаниями с родственниками и друзьями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

.