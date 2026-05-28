Полицейские и общественники региона напомнили жителям, как защититься от злоумышленников

Завершилась заявочная кампания VII сезона фестиваля уличного искусства Приволжского федерального округа «ФормАРТ». Всего на Фестиваль было отправлено более 400 заявок, 20 из них — от Самарской области.
В Исаклинском районе полицейские встретились с местными жителями, чтобы поговорить о безопасности в летний период.
В четверг, 28 мая, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в региональном бизнес-форуме «Мой бизнес 63. Время героев» в СКК «Дворец спорта им. В. Высоцкого» в Самаре.
Об этом стало известно в ходе круглого стола «Дезинформация и манипуляция как инструментарий гибридной войны Запада против Мирового большинства за сохранение гегемонии» на Международном форуме по безопасности Совета Безопасности РФ.
Температура воздуха 29 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в области организована работа по надлежащему оформлению пляжей.
Правительство РФ совместно с Фондом Росконгресс объявили конкурс среди общественных организаций, блогеров и СМИ, посвящённый продвижению медицины здорового долголетия и регионального движения «За медицину здорового долголетия».
В следующем году в регионе появятся 2 новых кластера федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В «Библиотеках Тольятти» назвали Библиотекаря года-2026
119
В Исаклинском районе полицейские совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Касаевой встретились с местными жителями, чтобы поговорить о безопасности в летний период.

Беседа прошла в доверительной атмосфере: сотрудники полиции поделились практическими советами, а жители активно задавали интересующие их вопросы и делились своим мнением.

Особое внимание полицейские уделили профилактике краж - актуальной теме в сезон отпусков - период, когда многие оставляют квартиры без присмотра.

Сотрудники полиции порекомендовали гражданам в случае длительного отсутствия не афишировать поездки в социальных сетях.

Кроме того, присутствующие обсудили способы защиты от мошенничества.

Полицейские подчеркнули, что злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана населения и отметили, что важно соблюдать базовые правила безопасности.

Сотрудники полиции призвали граждан не сообщать незнакомцам паспортные данные, номера карт и коды доступа - даже если звонящий представляется сотрудником банка или других учреждений, пояснив, что специалисты официальных организаций никогда не запрашивают личную информацию подобным образом.

Полицейские настоятельно рекомендовали участникам беседы перед вводом любых сведений на сайте обязательно проверять его адрес и дизайн, так как подозрительные ошибки могут указывать на подделку, а для повышения уровня безопасности создавать уникальные и сложные пароли для каждого аккаунта и избегать их дублирования на разных ресурсах, а также включать функцию двухфакторной аутентификации.

Также сотрудники полиции объяснили, что не следует открывать подозрительные ссылки и вложения, чтобы не заразить устройство вирусами или вредоносным ПО и отметили, что, если возникают сомнения в подлинности сообщения, лучше напрямую связаться с компанией для уточнения информации.

Председатель Общественно совета резюмировала, что, следуя этим простым правилам, можно существенно снизить риск стать жертвой мошенничества и сохранить свои деньги и личную информацию в безопасности.

Жители района поблагодарили полицейских и представителя общественности за полезную информацию и отметили, что подобные встречи позволяют чувствовать себя увереннее и безопаснее, а также пообещали поделиться полученными знаниями с родственниками и друзьями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
В этом году традиционный Грушинский фестиваль не состоится
