20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части

Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.

Полицейские остановились, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что автомобиль заглох, а установить знак аварийной остановки девушка не смогла из-за заблокированного багажника. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность на дорожном участке, извлекли аварийный знак, проверили техническое состояние транспортного средства и установили, что автомобиль нуждается в эвакуации. В связи с ухудшением погодных условий инспекторы предложили девушке ожидать прибытия спецтехники в салоне патрульного автомобиля. После того как неисправный автомобиль эвакуировали, а полицейские убедились, что жизни и здоровью местной жительницы ничего не угрожает, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к несению службы. Автовладелица поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь и неравнодушное отношение к случившемуся.

Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную дорожную ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции. Контактная информация всех территориальных ОВД доступна по ссылке https://63.мвд.рф/contact/, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МВД СО

Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
19 мая 2026, 20:49
Сотрудники полиции в Красноглинском районе продолжают разыскивать шестиклассника
Полицейскими разыскивается без вести пропавший подросток, 2014 года рождения, который 18 мая около 14:00 вышел из дома в мкр.Крутые Ключи в Красноглинском районе областного центра, но до школы не дошел и его местонахождение неизвестно.
В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
05 мая 2026, 15:49
В Тольятти полицейские задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью.
В дежурную часть Отдела полиции по Комсомольскому району Управления МВД России по г. Тольятти поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 1976 года рождения с травмами, полученными в ходе конфликта.
По итогам первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские региона отметили готовность общества к конструктивному диалогу по вопросам противодействия наркомании.
30 апреля 2026, 20:51
В регионе завершился первый этап Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»
По итогам первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью» полицейские региона отметили готовность общества к конструктивному диалогу по вопросам противодействия наркомании.
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет туристический фестиваль
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
