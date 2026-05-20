Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части

Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.



Полицейские остановились, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. Выяснилось, что автомобиль заглох, а установить знак аварийной остановки девушка не смогла из-за заблокированного багажника. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечили безопасность на дорожном участке, извлекли аварийный знак, проверили техническое состояние транспортного средства и установили, что автомобиль нуждается в эвакуации. В связи с ухудшением погодных условий инспекторы предложили девушке ожидать прибытия спецтехники в салоне патрульного автомобиля. После того как неисправный автомобиль эвакуировали, а полицейские убедились, что жизни и здоровью местной жительницы ничего не угрожает, сотрудники Госавтоинспекции вернулись к несению службы. Автовладелица поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь и неравнодушное отношение к случившемуся.



Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную дорожную ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции. Контактная информация всех территориальных ОВД доступна по ссылке https://63.мвд.рф/contact/, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО