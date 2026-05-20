Я нашел ошибку
Главные новости:
20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.29
-1.06
EUR 82.79
-1.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех любителей рептилий на "День черепах"!
В Самаре пройдет туристический фестиваль
В Самаре пройдет Котофест!
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области

219
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту

В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструктуры крупнейших городов региона — Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.
Глава региона выразил благодарность руководителю компании за ответственный подход к решению поставленных задач и продуктивное взаимодействие. «Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы приняли решение и сохранили инвестиции на этот год и на последующие периоды в том же объеме, как мы обсуждали до экономического спада. Это очень важно и позволяет нам с уверенностью сказать, что люди будут обеспечены качественным безопасным теплоносителем», — обратился он к Павлу Сниккарсу.
Вячеслав Федорищев отметил, что осенне-зимний период пройден в регионе достаточно уверенно, без больших технологических сбоев. «Реакция компании на те или иные инциденты была на достаточно высоком уровне — мне это докладывают и министры, и главы городов, — добавил он. – С директором Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Маратом Рифатовичем Феткулловым работу строим в одном боевом порядке, это касается и противоаварийных меропприятий, и системных вещей».
Учитывая изношенность теплосетевой инфраструктуры в Самарской области, планируется наращивать инвестиции в ее модернизацию. Регион получил поддержку на федеральном уровне: благодаря одобренной заявке на получение казначейских кредитов, есть возможность инвестировать в модернизацию тепловых сетей порядка 840 млн рублей в этом году, 615 млн рублей в следующем.
«Уверен, если мы будем поддерживать темп инвестиций, который заложили в прошлом году и в этом, то системно проблему решим», — подчеркнул глава региона.
Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс поблагодарил главу региона за высокую оценку партнерства с компанией и подтвердил готовность увеличивать интенсивность перекладки тепловых сетей, отдельно отметив задачу по оперативному благоустройству прилегающей территории после проведенных работ. «Эту тематику поставим на контроль и будем стараться максимально комфортно и качественно отрабатывать», — заверил он.
При подготовке к прошедшей зиме компания «Т Плюс» обновила в Самарской области 89 километров тепловых сетей, выполнила большой объем ремонтных работ на ТЭЦ, ГРЭС и котельных в городах присутствия.
Павел Сниккарс поделился планами на ремонтную кампанию. В 2026 году «Т Плюс» направит на работы по повышению надежности теплоснабжения жителей почти 4 млрд рублей. Энергетики заменят около 80 километров коммуникаций, а также выполнят обязательный ремонт генерирующего оборудования на электростанциях и котельных.
В Самаре был создан Центр мониторинга качества, специалисты которого в круглосуточном режиме контролируют надежность энергоснабжения клиентов компании.
В перспективе ближайших лет «Т Плюс» планирует модернизацию энергоблока Самарской ТЭЦ. Здесь будут заменены котлоагрегат, паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. Компания направит на реализацию проекта более 12 млрд рублей инвестиций. Работы должны быть завершены в 2029 году. В результате будут увеличены тепловая и электрическая мощность станции, а также повысится надежность и качество теплоснабжения жителей и промышленных предприятий Самары.
На особом контроле правительства Самарской области и энергетиков находится и подготовка к зиме управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также платежная дисциплина потребителей.
Павел Сниккарс подчеркнул, что Самарская область для компании является одним из ключевых регионов не только в части основного вида деятельности. В Самаре находятся подразделения, обслуживающие всю зону присутствия «Т Плюс» (16 субъектов), это Самарский учебный комбинат, транспортное, ремонтное, финансовое подразделения.
На встрече также обсудили вопросы социальной политики компании, которая является одним из самых крупных работодателей на территории области (численность работников – около 4500 человек).

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Самара Т ПЛЮС

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава энергокомпании Павел Сниккарс обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года.
20 мая 2026, 17:47
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и Генеральный директор «Т Плюс» Павел Сниккарс провели рабочую встречу
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и глава энергокомпании Павел Сниккарс обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025/26 года. ЖКХ
237
Энергетики «Т Плюс» накануне прошлой зимы обновили 90 километров тепловых сетей, выполнили все необходимые работы на ТЭЦ, ГРЭС и котельных.
18 мая 2026, 18:59
Летом 2026 года «Т Плюс» заменит около 80 километров теплосетей в Самарской области
Энергетики «Т Плюс» накануне прошлой зимы обновили 90 километров тепловых сетей, выполнили все необходимые работы на ТЭЦ, ГРЭС и котельных. ЖКХ
778
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей.
14 мая 2026, 17:39
«Т Плюс» и ОНФ согласовали порядок восстановления благоустройства в 14 микрорайоне Самары
Энергетики «Т Плюс» совместно с активистами ОНФ посетили 14 микрорайон Самары, где этим летом запланирована перекладка тепловых сетей. ЖКХ
1270
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
20 мая 2026  13:51
Волонтеры проекта «Формирование комфортной городской среды» работают в выездном формате в Самаре
313
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
20 мая 2026  10:08
Сегодня, 20 мая, важный день для всех самарцев – День Волги!
330
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
18 мая 2026  13:32
В Самарской области семьям погибших из-за атаки БПЛА выплатят по 1,5 млн рублей
740
В Самаре пройдет туристический фестиваль
18 мая 2026  13:14
В Самаре пройдет туристический фестиваль
704
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
17 мая 2026  12:50
Общегородской субботник в Самаре прошел на 15 территориях
843
Весь список