Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области

В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструктуры крупнейших городов региона — Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани.

Глава региона выразил благодарность руководителю компании за ответственный подход к решению поставленных задач и продуктивное взаимодействие. «Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы приняли решение и сохранили инвестиции на этот год и на последующие периоды в том же объеме, как мы обсуждали до экономического спада. Это очень важно и позволяет нам с уверенностью сказать, что люди будут обеспечены качественным безопасным теплоносителем», — обратился он к Павлу Сниккарсу.

Вячеслав Федорищев отметил, что осенне-зимний период пройден в регионе достаточно уверенно, без больших технологических сбоев. «Реакция компании на те или иные инциденты была на достаточно высоком уровне — мне это докладывают и министры, и главы городов, — добавил он. – С директором Самарского филиала ПАО «Т Плюс» Маратом Рифатовичем Феткулловым работу строим в одном боевом порядке, это касается и противоаварийных меропприятий, и системных вещей».

Учитывая изношенность теплосетевой инфраструктуры в Самарской области, планируется наращивать инвестиции в ее модернизацию. Регион получил поддержку на федеральном уровне: благодаря одобренной заявке на получение казначейских кредитов, есть возможность инвестировать в модернизацию тепловых сетей порядка 840 млн рублей в этом году, 615 млн рублей в следующем.

«Уверен, если мы будем поддерживать темп инвестиций, который заложили в прошлом году и в этом, то системно проблему решим», — подчеркнул глава региона.

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс поблагодарил главу региона за высокую оценку партнерства с компанией и подтвердил готовность увеличивать интенсивность перекладки тепловых сетей, отдельно отметив задачу по оперативному благоустройству прилегающей территории после проведенных работ. «Эту тематику поставим на контроль и будем стараться максимально комфортно и качественно отрабатывать», — заверил он.

При подготовке к прошедшей зиме компания «Т Плюс» обновила в Самарской области 89 километров тепловых сетей, выполнила большой объем ремонтных работ на ТЭЦ, ГРЭС и котельных в городах присутствия.

Павел Сниккарс поделился планами на ремонтную кампанию. В 2026 году «Т Плюс» направит на работы по повышению надежности теплоснабжения жителей почти 4 млрд рублей. Энергетики заменят около 80 километров коммуникаций, а также выполнят обязательный ремонт генерирующего оборудования на электростанциях и котельных.

В Самаре был создан Центр мониторинга качества, специалисты которого в круглосуточном режиме контролируют надежность энергоснабжения клиентов компании.

В перспективе ближайших лет «Т Плюс» планирует модернизацию энергоблока Самарской ТЭЦ. Здесь будут заменены котлоагрегат, паровая турбина, генератор, трансформатор и вспомогательное оборудование. Компания направит на реализацию проекта более 12 млрд рублей инвестиций. Работы должны быть завершены в 2029 году. В результате будут увеличены тепловая и электрическая мощность станции, а также повысится надежность и качество теплоснабжения жителей и промышленных предприятий Самары.

На особом контроле правительства Самарской области и энергетиков находится и подготовка к зиме управляющих компаний и товариществ собственников жилья, а также платежная дисциплина потребителей.

Павел Сниккарс подчеркнул, что Самарская область для компании является одним из ключевых регионов не только в части основного вида деятельности. В Самаре находятся подразделения, обслуживающие всю зону присутствия «Т Плюс» (16 субъектов), это Самарский учебный комбинат, транспортное, ремонтное, финансовое подразделения.

На встрече также обсудили вопросы социальной политики компании, которая является одним из самых крупных работодателей на территории области (численность работников – около 4500 человек).

