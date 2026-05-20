Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти

Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей. Современный транспорт позволяет медицинским работникам оперативно выезжать на вызовы, обслуживать маломобильных пациентов и доставлять жителей, включая участников СВО, в другие медучреждения.

Специалисты ежедневно совершают до 75 выездов. Общее количество выездов, осуществляемых на пяти новых автомобилях Granta, достигло примерно 48 тысяч за 2025 год.

«Пять новых машин за два года - это серьёзное подспорье. Теперь мы можем сами управлять логистикой: вовремя доставлять врачей на вызовы, сопровождать пациентов в госпитали, помогать участникам СВО. Это значительно повышает доступность и качество помощи. Автомобили используются ежедневно, включая выходные дни», - отмечает главный врач Алёна Дунская.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

Фото: минздрав СО