20 мая в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Ириной Петшик.
Ирина Петшик: «Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала»
Деловая миссия приурочена к международной выставке «Здравоохранение Беларуси-2026». В состав делегации вошли ведущие предприятия сферы фармацевтики, медизделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Беларуси
Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей.
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти
С 1 апреля на базе Самарской горбольницы №10 начал работу первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия.
Первый региональный Центр медицины здорового долголетия открылся в Самарской больнице №10
Во время несения службы сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Кинельский» заметили на трассе автомобиль, остановившийся на проезжей части без аварийных знаков. Рядом с машиной находилась растерянная девушка.
Полицейские Самарской области помогли девушке, автомобиль которой заглох на проезжей части
20 мая на базе Центра кинологической службы ГУ МВД СО состоялись областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками.
Прошли областные соревнования специалистов-кинологов со служебными собаками
В среду, 20 мая, губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с генеральным директором ПАО «Т Плюс» Павлом Сниккарсом. Стороны обсудили итоги прохождения отопительного сезона 2025-2026 года и основные направления развития теплосетевой инфраструкту
Вячеслав Федорищев и Павел Сниккарс договорились о развитии деятельности компании «Т Плюс» в Самарской области
С момента запуска программы долгосрочных сбережений в 2024 году к ней присоединились почти 300 тысяч жителей Самарской области, что составляет 9,5% населения региона.
Самарцы формируют сбережения и учатся защищать деньги в цифровой среде
Новые автомобили повысили доступность медпомощи в Тольятти

Благодаря мероприятиям национальных проектов в Тольяттинской городской поликлинике №1 обновлен автопарк. За 2024–2025 годы поликлиника получила пять новых автомобилей. Современный транспорт позволяет медицинским работникам оперативно выезжать на вызовы, обслуживать маломобильных пациентов и доставлять жителей, включая участников СВО, в другие медучреждения.

Специалисты ежедневно совершают до 75 выездов. Общее количество выездов, осуществляемых на пяти новых автомобилях Granta, достигло примерно 48 тысяч за 2025 год.

«Пять новых машин за два года - это серьёзное подспорье. Теперь мы можем сами управлять логистикой: вовремя доставлять врачей на вызовы, сопровождать пациентов в госпитали, помогать участникам СВО. Это значительно повышает доступность и качество помощи. Автомобили используются ежедневно, включая выходные дни», - отмечает главный врач Алёна Дунская.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. Всего в медучреждения в 2025 году переданы 197 автомобилей, из них 27 машин на базе «ГАЗ Соболь», оснащенных приемным устройством и носилками.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

