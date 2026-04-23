Тольяттинские травматологи  успешно выполнили сложную комбинированную операцию подростку с ДЦП

В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.

У Егора детский церебральный паралич и левосторонний гемипарез. Он наблюдается у врачей с раннего детства. На фоне активного роста у мальчика одна нога сформировалась короче другой. Также при обследовании был выявлен дефект большеберцовой кости.



«Чтобы выровнять длину ног, мы изначально планировали применить технологию управляемого роста, то есть приостановить рост более длинной ноги, чтобы короткая могла ее «догнать», — рассказал заведующий отделением, врач-травматолог ортопед Виктор Ларькин. — Однако наличие костного дефекта потребовало дополнительного вмешательства».



Уникальность операции в том, что было проведено одномоментно сразу два вмешательства. Это избавило ребенка от нескольких госпитализаций и ускорило процесс восстановления и возвращения к его обычной жизни.



Дефект большеберцовой кости закрыли трансплантатом, взятым у пациента из тазовой кости. Одновременно выполнили операцию по управляемому торможению роста бедренной кости.

По словам врача, операция прошла в штатном режиме. Пациент чувствует себя хорошо, начинает сгибать оперированную ногу. Уже через месяц он сможет полностью на нее опираться.



Егор активно занимается футболом — и врачи рассчитывают, что после периода реабилитации он сможет вернуться к любимой игре.



«В первую очередь мы боремся за качество жизни, чтобы ребенок жил и развивался как все его сверстники, — отметил Виктор Ларькин. — Чтобы ходил в школу, занимался физкультурой, хорошо провел лето».



При этом Егор продолжит лечение ДПЦ в Тольяттинской городской детской клинической больнице. Здесь ему проводят ботулинотерапию для расслабления спастичных мышц и этапное гипсование, чтобы растянуть сухожилия и добиться максимально свободного движения.



Напомним, что в конце прошлого года благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, а также поддержке областного правительства в Тольяттинскую больницу поступила новая медтехника.Специалисты проводят диагностику с помощью современного оборудования - цифрового рентген-аппарата на два рабочих места, ультразвуковой системы экспертного класса и передвижного рентгенографического комплекса.

