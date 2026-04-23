По информации Приволжского УГМС в ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается усиление южного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца ночи 24 апреля.
Российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем. Об этом 23 апреля сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков на форуме «Высшее образование в новую технологическую эпоху» в Национальном центре «Россия»
26 апреля в СОУНБ пройдёт встреча с путешественником, фотографом и писателем Олегом Чегодаевым. Он расскажет о том, как дважды пересёк весь Урал, и представит книги о своих экспедициях.
Участник проекта «Школа героев», ветеран СВО Валерий Кирдяпкин встретился со своим наставником — врио министра промышленности и торговли Самарской области Денисом Гурковым — для обсуждения проекта по роботизации предприятий промышленности.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с членами региональной общественной организацией «Ветераны специальной военной операции Самарской области», в ходе которой обсудили создание полноценной инфраструктуры для ветеранов СВО, а так
27 апреля на большой сцене САТОБ состоится ежегодный отчётный концерт Центральной детской хоровой школы «Песня над Волгой звучит».
Тольяттинский завод сэндвич-панелей «ТЕРКОН» в мае 2026 года запускает новую автоматическую линию по производству сэндвич-панелей, мощностью свыше 2500 кв. м в смену.
На базе УФСИН СО во взаимодействии с СЮИ, Управлением Росгвардии и УФСБ России по Самарской области проведено тактико-строевое занятие в рамках комплексных межкафедральных учений.
Самарцев приглашают в зоопарк на "Международный день Земли"
Цирковой праздник для детей и взрослых пройдёт в МЕГЕ Самара
22 апреля в Самарской областной универсальной научной библиотеке начинает работу вы-ставка «Чернобыль: события и уроки»
Тольяттинские травматологи  успешно выполнили сложную комбинированную операцию подростку с ДЦП

274
В Тольяттинской городской детской клинической больнице успешно выполнена высокотехнологичная операция 12-летнему подростку - одномоментно выровняли длину ног и восстановили кость.

У Егора детский церебральный паралич и левосторонний гемипарез. Он наблюдается у врачей с раннего детства. На фоне активного роста у мальчика одна нога сформировалась короче другой. Также при обследовании был выявлен дефект большеберцовой кости.

«Чтобы выровнять длину ног, мы изначально планировали применить технологию управляемого роста, то есть приостановить рост более длинной ноги, чтобы короткая могла ее «догнать», — рассказал заведующий отделением, врач-травматолог ортопед Виктор Ларькин. — Однако наличие костного дефекта потребовало дополнительного вмешательства».

Уникальность операции в том, что было проведено одномоментно сразу два вмешательства. Это избавило ребенка от нескольких госпитализаций и ускорило процесс восстановления и возвращения к его обычной жизни.

Дефект большеберцовой кости закрыли трансплантатом, взятым у пациента из тазовой кости. Одновременно выполнили операцию по управляемому торможению роста бедренной кости.
По словам врача, операция прошла в штатном режиме. Пациент чувствует себя хорошо, начинает сгибать оперированную ногу. Уже через месяц он сможет полностью на нее опираться.

Егор активно занимается футболом — и врачи рассчитывают, что после периода реабилитации он сможет вернуться к любимой игре.

«В первую очередь мы боремся за качество жизни, чтобы ребенок жил и развивался как все его сверстники, — отметил Виктор Ларькин. — Чтобы ходил в школу, занимался физкультурой, хорошо провел лето».

При этом Егор продолжит лечение ДПЦ в Тольяттинской городской детской клинической больнице. Здесь ему проводят ботулинотерапию для расслабления спастичных мышц и этапное гипсование, чтобы растянуть сухожилия и добиться максимально свободного движения.

Напомним, что в конце прошлого года благодаря мероприятиям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина, а также поддержке областного правительства в Тольяттинскую больницу поступила новая медтехника.Специалисты проводят диагностику с помощью современного оборудования - цифрового рентген-аппарата на два рабочих места, ультразвуковой системы экспертного класса и передвижного рентгенографического комплекса.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

В Тольяттинской городской клинической больнице №5 установлено новое эндоскопическое оборудование предназначенное для проведения процедуры ЭРХПГ - эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография.
16 апреля 2026, 17:38
В Тольятти врачи проводят оперативное лечение заболеваний печени, поджелудочной железы и желчных протоков на современном оборудовании
В Камышлинском районе благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» обновляются подразделения центральной районной больницы.
23 апреля 2026  15:27
В Камышлинском районе открываются три новых ФАПа
В этом году уже более 900 участников СВО в регионе прошли углубленную диспансеризацию
23 апреля 2026  12:47
Врач-эпидемиолог Самарского областного кардиодиспансера Надежда Филиппова:
22 апреля 2026  15:12
Самарский врач-эпидемиолог: вакцинация защищает от инфекций, опасных для сердца
940
Более 2000 студентов, ординаторов и молодых специалистов приняли участие в карьерном фестивале «Твой путь в медицине»
22 апреля 2026  13:59
Минздрав предложил разрешить российским клиникам применять экспериментальные лекарства
22 апреля 2026  11:52
В СамГМУ разработали и внедрили систему управления закупками, учета и оборачиваемости лекарственных препаратов и медизделий
22 апреля 2026  09:44
Офтальмолог Антон Казанцев рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы, а также назвал вещи, которые категорически нельзя делать при инфекции.
21 апреля 2026  21:23
Офтальмолог рассказал, какие продукты реально поддержат зрение после зимы
С апреля текущего года ветераны боевых действий проходят второй этап углубленной диспансеризации на базе новой поликлиники пгт Смышляевка Волжской районной клинической больницы.
21 апреля 2026  16:08
В поликлинике Волжской больницы проводят углубленную диспансеризацию ветеранам СВО
Модульное здание подразделения Сызранской центральной городской и районной больницы возвели в конце 2025 года за счёт средств областного бюджета.
21 апреля 2026  14:37
Жители посёлка Взгорье получают помощь в современном ФАПе
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
23 апреля 2026  15:40
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
22 апреля 2026  20:09
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
22 апреля 2026  17:47
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
22 апреля 2026  14:01
В Сызрани после атаки дрона погибли двое: взрослая женщина и ребёнок
22 апреля 2026  11:29
