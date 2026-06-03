Самарский врач назвала 7 правил, которые помогут избежать летних инфекций

Заместитель главного врача по медицинской части Самарской областной детской инфекционной больницы, доцент кафедры педиатрии ИПО СамГМУ Наталья Кабанова:



"Летнее время губительно для большинства микроорганизмов, например таких, как вирус гриппа, парагриппа, кори и др. Однако не все инфекции боятся ультрафиолета. Для некоторых тепло и солнце – идеальные условия для размножения. К числу основных летних инфекций относятся многие кишечные инфекции. Активны в это время энтеровирусы, аденовирусы, коронавирусы и др.



Заразиться можно:

при контакте с больным

при употреблении некачественной воды

проглатывании воды при купании в водоемах и бассейнах

при употреблении немытых овощей, ягод, фруктов

через грязные руки.



Особенностью летних вирусных инфекций является многообразие их клинических проявлений. Один и тот же возбудитель может вызывать различные клинические формы заболевания и протекать по типу ОРЗ, кишечной инфекции, лихорадки.

Аденовирусная и энтеровирусная инфекции могут сопровождаться сыпями.

Энтеровирусы и коронавирусы способны вызывать у детей тяжелые формы заболевания с поражением нервной системы, в т.ч. серозный менингит, менингоэнцефалит.

В то же время сходные клинические проявления болезни могут быть связаны с различными возбудителями. Таким образом, распознать то или иное заболевание самостоятельно бывает крайне сложно.

Поэтому при возникновении любых симптомов необходимо обращаться к врачу для уточнения диагноза и назначения правильного лечения.



Чтобы провести каникулы без болезней необходимо соблюдать простые правила:

употреблять бутилированную воду

не купаться в загрязненных водоемах, а также не глотать воду из водоема, бассейна

питаться в проверенных местах

не пробовать продукты на рынках и в магазинах

тщательно мыть фрукты, овощи и ягоды

соблюдать правила личной гигиены

находить больше времени для общения на свежем воздухе".