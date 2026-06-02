Детский психиатр рассказала, как можно понять,что ребенку нужен психолог

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующая детским стационарным отделением Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина:



"Как можно понять,что ребенку нужен психолог?

По устойчивым изменениям в поведении, эмоциях или самочувствии, а именно:

Поведение и характер

Ребёнок стал замкнутым, агрессивным или апатичным, забросил любимые игры и друзей, успеваемость в школе упала без видимых причин.

Эмоции

Сильная тревога (страх остаться одному, идти в школу), частые и долгие истерики, постоянная грусть или обесценивание себя («я глупый», «меня никто не любит»). Страхи мешают обычной жизни.

Физические проявления без болезни

Ребёнок часто жалуется на головные боли или боли в животе перед школой, вы замечаете проблемы со сном, резкое изменение аппетита, появление навязчивых движений (тики, грызёт ногти).

Общение и развитие

У ребёнка нет друзей, появилась жестокость к животным или младшим, возможен регресс навыков.



Обращение к специалисту обязательно:

Ребёнок говорит о нежелании жить, ищет информацию о суициде, причиняет себе боль, наносит самоповреждения.

Ребёнок пережил травму (смерть близкого, тяжёлый развод родителей, насилие, буллинг).



Что делать родителям в первую очередь?

Проверьте здоровье ребёнка - обратитесь к педиатру, неврологу, эндокринологу

Спокойно поговорите с ребёнком: «Я вижу, тебе трудно. Я рядом»

Сходите к психологу сами — он поможет понять обоснованность ваших опасений, определиться с дальнейшими действиями



Визит к психологу — это способ вовремя снизить нагрузку, которая превысила ресурсы ребёнка. Чем раньше начать, тем легче разобраться в ситуации и вернуть спокойствие".

