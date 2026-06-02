Детский психиатр рассказала, как можно понять,что ребенку нужен психолог

Заведующая детским стационарным отделением Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина  рассказала, когда стоит обратиться за профессиональной помощью

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующая детским стационарным отделением Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина:

"Как можно понять,что ребенку нужен психолог?
По устойчивым изменениям в поведении, эмоциях или самочувствии, а именно:
Поведение и характер
Ребёнок стал замкнутым, агрессивным или апатичным, забросил любимые игры и друзей, успеваемость в школе упала без видимых причин.
Эмоции
Сильная тревога (страх остаться одному, идти в школу), частые и долгие истерики, постоянная грусть или обесценивание себя («я глупый», «меня никто не любит»). Страхи мешают обычной жизни.
Физические проявления без болезни
Ребёнок часто жалуется на головные боли или боли в животе перед школой, вы замечаете проблемы со сном, резкое изменение аппетита, появление навязчивых движений (тики, грызёт ногти).
Общение и развитие
У ребёнка нет друзей, появилась жестокость к животным или младшим, возможен регресс навыков.

Обращение к специалисту обязательно:
Ребёнок говорит о нежелании жить, ищет информацию о суициде, причиняет себе боль, наносит самоповреждения.
Ребёнок пережил травму (смерть близкого, тяжёлый развод родителей, насилие, буллинг).

Что делать родителям в первую очередь?
Проверьте здоровье ребёнка - обратитесь к педиатру, неврологу, эндокринологу
Спокойно поговорите с ребёнком: «Я вижу, тебе трудно. Я рядом»
Сходите к психологу сами — он поможет понять обоснованность ваших опасений, определиться с дальнейшими действиями

Визит к психологу — это способ вовремя снизить нагрузку, которая превысила ресурсы ребёнка. Чем раньше начать, тем легче разобраться в ситуации и вернуть спокойствие".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

