Детский психиатр рассказала, как можно понять,что ребенку нужен психолог

Главный внештатный детский психиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующая детским стационарным отделением Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухина:
"Как можно понять,что ребенку нужен психолог?
По устойчивым изменениям в поведении, эмоциях или самочувствии, а именно:
Поведение и характер
Ребёнок стал замкнутым, агрессивным или апатичным, забросил любимые игры и друзей, успеваемость в школе упала без видимых причин.
Эмоции
Сильная тревога (страх остаться одному, идти в школу), частые и долгие истерики, постоянная грусть или обесценивание себя («я глупый», «меня никто не любит»). Страхи мешают обычной жизни.
Физические проявления без болезни
Ребёнок часто жалуется на головные боли или боли в животе перед школой, вы замечаете проблемы со сном, резкое изменение аппетита, появление навязчивых движений (тики, грызёт ногти).
Общение и развитие
У ребёнка нет друзей, появилась жестокость к животным или младшим, возможен регресс навыков.
Обращение к специалисту обязательно:
Ребёнок говорит о нежелании жить, ищет информацию о суициде, причиняет себе боль, наносит самоповреждения.
Ребёнок пережил травму (смерть близкого, тяжёлый развод родителей, насилие, буллинг).
Что делать родителям в первую очередь?
Проверьте здоровье ребёнка - обратитесь к педиатру, неврологу, эндокринологу
Спокойно поговорите с ребёнком: «Я вижу, тебе трудно. Я рядом»
Сходите к психологу сами — он поможет понять обоснованность ваших опасений, определиться с дальнейшими действиями
Визит к психологу — это способ вовремя снизить нагрузку, которая превысила ресурсы ребёнка. Чем раньше начать, тем легче разобраться в ситуации и вернуть спокойствие".
Фото: минздрав СО