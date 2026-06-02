В Самаре состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству»

6 июня (суббота) в 15.00 состоится дрейф «Пойдем гулять» (12+) в рамках проекта «По соседству». Его проведет фотограф, художник, старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров.

Место, где находится Музей-галерея «Заварка» на рубеже XIX – XX веков было окраиной Самары, границей между городом и деревней, где наиболее явно ощущалось их взаимопроникновение. Участники будут исследовать это пространство в современности – пройдутся по улицам и прочувствуют психогеографию этих мест.

Какие чувства и ассоциации вызывает локация? На какие мысли и воспоминания наталкивает? Используя книжечку-бродилку, созданную специально к прогулке, участники будут выполнять задания и записывать свои впечатления, рисовать и фантазировать. Дрейф поможет взглянуть на город под другим, менее привычным углом и получить новые ощущения от знакомых улиц.

Проект «По соседству» реализуется Музеем-галереей «Заварка» (отдел МАУ г.о. Самара «Музей Э.А. Рязанова») при поддержке Фонда Потанина.

Место сбора группы – вход в Музей-галерею «Заварка» (ул. Самарская, 207). Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Стоимость участия – 350 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cYn7EW