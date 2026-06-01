Семейные команды губернии приняли участие в фестивале комплекса ГТО

В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд Самарской области. Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы «Спорт России» с целью наиболее массового вовлечения населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом.

На церемонии открытия участников приветствовали советник первого заместителя губернатора — председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр спорта Лидия Рогожинская, замглавы Новокуйбышевска по социальным вопросам Елена Пахомова и депутат думы Новокуйбышевска Евгений Черняев.

«Правительство Самарской области, губернатор Вячеслав Федорищев уделяют особое внимание тем национальным целям, которые ставит Президент страны Владимир Путин. Одна из них — здоровье нации. Именно комплекс ГТО направлен на привлечение всех групп населения к здоровому образу жизни, пропаганду систематических занятий физкультурой и спортом. Этот фестиваль — прекрасный пример передачи спортивных традиций от поколения к поколению, ведь на старт выходят одновременно дети, родители, бабушки и дедушки», — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фестиваль был посвящен 95-летию исторического всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне», которое наша страна отметила в марте этого года.

«У комплекса ГТО два рождения: первое — в тридцатые годы, а второе — когда Владимир Владимирович Путин находился в центре «Самбо-75», который создал и возглавлял наш земляк, многократный чемпион мира по самбо Давид Рудман. Именно там и было принято решение о возрождении комплекса «Готов к труду и обороне», — отметил Александр Фетисов. — Вы — замечательные семьи. Есть много семей, где папа — физкультурник или дети — спортсмены. Но создать в семье такой климат, когда все вместе, дружно занимаются спортом, — это дорогого стоит. Поэтому вы уже все победители, вы уже наша гордость».

Заявки на участие подали 30 семейных команд из разных городов и районов области. Они состязались в спортивной и конкурсной программах: соревнованиях по многоборью ГТО, эстафете «Гонка ГТО», конкурсе поделок «Вместе с ГТО».

По итогам фестиваля победителями стали Алена Чекурова и Игнат Кривенцов из Самары среди детей, Гульназ Ибрагимова (Тольятти) и Сергей Глушков (Сергиевский район) среди мам и пап, Татьяна Глушкова (Сергиевский район) среди бабушек и дедушек. В эстафете «Гонка ГТО» первой стала семья Келазевых из Волжского района.

В творческом конкурсе и в общем зачете победителем стала семья Глушковых. В награду семья из Сергиевского района Самарской области получила сертификат на поездку на всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд, где Глушковы смогут представить наш регион.

Комплекс ГТО в современной России реализуется с 2014 года. За период с 2014 по 2025 год жители Самарской области уже стали обладателями 318 417 знаков отличия ГТО.

Фото - администрация Новокуйбышевска