2 июня в Самаре состоятся торжественные мероприятия, посвященные 175-летию Самарской епархии Русской Православной Церкви и дню памяти небесного покровителя города — святителя Алексия Московского.
175-летия Самарской епархии: в Самаре состоится Крестный ход
«Единая Россия» в 17-й раз провела предварительное голосование — первый и важнейший этап большой выборной кампании. 
В Самарской области завершилось предварительное голосование «Единой России»
1 июня в Самаре стартовала экзаменационная кампания для выпускников одиннадцатых классов, а также студентов колледжей и техникумов.
Первые ЕГЭ в Самаре сдали около 2 тысяч человек
В Приволжском районе полицейские пришли в гости к воспитанникам социально-реабилитационного центра.
Полицейские региона провели мероприятия к Международному дню защиты детей
Всероссийский многожанровый конкурс «Белая дверь» проводится в рамках Фестивального Олимпийского Движения и создан специально для творческой молодёжи России.
Юные самарцы завоевали главные награды конкурса «Белая дверь» в Сочи
Сотрудники УФСБ России по Самарской области совместно с отделом собственной безопасности УФСИН России по Самарской области выявили и пресекли противоправную деятельность должностных лиц исправительной колонии № 3 УФСИН России по Самарской области.
В Самаре возбуждены уголовные дела в отношении руководства ИК №3 УФСИН СО
С 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» в 26-й раз прошел Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» — старейший в России театральный смотр, представляющий спектакли по произведениям Чехова или о Чехове.
Театр «Самарская площадь» вернулся с Международного фестиваля «Мелиховская весна»
Самара вошла в Южный маршрут, который продлится 35 дней, «Театральный поезд» сделает остановки в 19 городах.
«Театральный поезд» прибудет в Самару
Семейные команды губернии приняли участие в фестивале комплекса ГТО
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
Семейные команды губернии приняли участие в фестивале комплекса ГТО

223
В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд Самарской области.

В Новокуйбышевске на стадионе «Нефтяник» состоялся фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд Самарской области. Комплекс ГТО реализуется в рамках государственной программы «Спорт России» с целью наиболее массового вовлечения населения страны в систематические занятия физкультурой и спортом.

На церемонии открытия участников приветствовали советник первого заместителя губернатора — председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов, министр спорта Лидия Рогожинская, замглавы Новокуйбышевска по социальным вопросам Елена Пахомова и депутат думы Новокуйбышевска Евгений Черняев.

«Правительство Самарской области, губернатор Вячеслав Федорищев уделяют особое внимание тем национальным целям, которые ставит Президент страны Владимир Путин. Одна из них — здоровье нации. Именно комплекс ГТО направлен на привлечение всех групп населения к здоровому образу жизни, пропаганду систематических занятий физкультурой и спортом. Этот фестиваль — прекрасный пример передачи спортивных традиций от поколения к поколению, ведь на старт выходят одновременно дети, родители, бабушки и дедушки», — отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Фестиваль был посвящен 95-летию исторического всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне», которое наша страна отметила в марте этого года.

«У комплекса ГТО два рождения: первое — в тридцатые годы, а второе — когда Владимир Владимирович Путин находился в центре «Самбо-75», который создал и возглавлял наш земляк, многократный чемпион мира по самбо Давид Рудман. Именно там и было принято решение о возрождении комплекса «Готов к труду и обороне», — отметил Александр Фетисов. — Вы — замечательные семьи. Есть много семей, где папа — физкультурник или дети — спортсмены. Но создать в семье такой климат, когда все вместе, дружно занимаются спортом, — это дорогого стоит. Поэтому вы уже все победители, вы уже наша гордость».

Заявки на участие подали 30 семейных команд из разных городов и районов области. Они состязались в спортивной и конкурсной программах: соревнованиях по многоборью ГТО, эстафете «Гонка ГТО», конкурсе поделок «Вместе с ГТО».

По итогам фестиваля победителями стали Алена Чекурова и Игнат Кривенцов из Самары среди детей, Гульназ Ибрагимова (Тольятти) и Сергей Глушков (Сергиевский район) среди мам и пап, Татьяна Глушкова (Сергиевский район) среди бабушек и дедушек. В эстафете «Гонка ГТО» первой стала семья Келазевых из Волжского района.

В творческом конкурсе и в общем зачете победителем стала семья Глушковых. В награду семья из Сергиевского района Самарской области получила сертификат на поездку на всероссийский этап фестиваля ГТО среди семейных команд, где Глушковы смогут представить наш регион.

Комплекс ГТО в современной России реализуется с 2014 года. За период с 2014 по 2025 год жители Самарской области уже стали обладателями 318 417 знаков отличия ГТО.

 

Фото - администрация Новокуйбышевска

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
01 июня 2026, 12:29
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Антона Антонова и Ксении Тимофеевой
Выставка представляет собой практику поэтического наблюдения за птицами, в которой они разрезают пространство между «здесь» и «где-то». Общество
299
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
01 июня 2026, 09:16
4 и 5 июня Музей Эльдара Рязанова проведет конференцию «Советское воображаемое в кино»
Предмет конференции – отечественные и зарубежные фильмы, предлагающие неочевидные формы и выражающие советский опыт в кино. Культура
336
3 июня в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…» в исполнении преподавателей и студентов Самарского государственного института культуры.
31 мая 2026, 17:35
В СОУНБ пройдёт концерт вокальной музыки
3 июня в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…» в... Общество
728
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
1 июня 2026  12:21
Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре
319
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
1 июня 2026  09:32
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Международного дня защиты детей
345
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
1 июня 2026  09:07
Володин рассказал о вступающих в силу в июне законах
321
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
31 мая 2026  13:36
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
766
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
803
