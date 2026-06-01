Более 5 тысяч юных пассажиров КбшЖД вместе встретили Международный день защиты детей

Более 5 тысяч юных пассажиров Куйбышевской железной дороги вместе встретили Международный день защиты детей — ярко, весело и с пользой.

На вокзалах Самары, Уфы, Пензы, Ульяновска и Саранска ребят ждали любимые герои, увлекательные квесты, мастер-классы и веселые активности от волонтёров.

Особым событием стал «Детский вагон» Самарской пригородной пассажирской компании — настоящее путешествие в атмосферу детства с музыкой, аквагримом, играми, викторинами и отличным настроением.

Не забыли и о самом важном — безопасности. Для детей и родителей провели познавательные уроки, викторины и конкурсы, напомнив правила безопасного поведения на железной дороге.

Пусть это лето будет наполнено яркими открытиями, радостью, путешествиями и только безопасными маршрутами, сообщает пресс-служба КбшЖД.