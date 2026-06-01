Продлено ограничение движения транспорта по участку улицы Полевой в Самаре

На улице Полевой в Самаре продолжаются работы по ремонту газопровода в границах улиц Молодогвардейской и Галактионовской. В связи с этим до 21:00 5 июня продлено ограничение движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности и муниципальный общественный транспорт. Дополнительное время потребуется ресурсоснабжающей организации для устранения последствий ремонта, в том числе для восстановления проезжей части и газона.

Обращаем внимание пассажиров: автобусы маршрутов №№ 24 и 91 осуществляют перевозки по скорректированной схеме.