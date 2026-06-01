В Самаре сотрудники Госавтоинспекции пресекли стихийные автомобильные гонки возле больницы

В Самаре сотрудники Госавтоинспекции пресекли стихийные автомобильные гонки возле одного из медицинских учреждений.

Поводом для оперативного выезда стал результат планового мониторинга сети интернет — именно здесь была обнаружена публикация, анонсирующая опасный заезд.

Полицейские застали часть гонщиков на месте происшествия. В отношении них уже составлены протоколы об административных правонарушениях.

Розыск остальных участников соревнования продолжается. Как только круг причастных будет определен полностью, будет принято процессуальное решение, пишет ГТРК-Самара.