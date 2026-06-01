Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы из Армении в Россию

Россия ограничила экспорт рыбы из Армении из-за неудовлетворительных результатов инспекции рыбных предприятий. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

«По результатам инспекции со 2 июня 2026 года армянской стороне необходимо приостановить ветеринарную сертификацию в адрес российских получателей живой рыбы и рыбопродукции со всех армянских компаний», — сказано на сайте службы. Проверка осуществлялась с 21 по 27 мая 2026 года.

Данная мера будет сохраняться до момента полного урегулирования текущих проблем. По данным Россельхознадзора, значительное количество компаний отказались от осуществления проверки.

Под исключение попали лишь две армянских рыбные компании, которые прошли инспекцию. Продукция допущенных компаний будет ввозиться в Россию при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, пишет «Царьград».