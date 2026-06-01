Самарцам разъяснили, как пройдет оплата дней с ракетной опасностью

Федеральная служба по труду и занятости дала официальные разъяснения относительно оплаты рабочих дней, пропущенных из-за введения режима беспилотной или ракетной опасности. В ведомстве пояснили, что подобные периоды квалифицируются как простой по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон трудового договора.

В соответствии с положениями статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации, простой по таким причинам должен оплачиваться в размере не менее двух третей от установленной тарифной ставки или должностного оклада работника. Размер выплаты рассчитывается пропорционально времени вынужденного отсутствия на рабочем месте. Данное правило действует в ситуациях, когда сотрудник по объективным причинам не мог добраться до места выполнения трудовых обязанностей — например, из-за временного перекрытия дорог, остановки движения общественного транспорта или прямого запрета покидать укрытия в связи с объявленным режимом угрозы.

Для минимизации возможных разногласий с работодателем специалисты рекомендуют сотрудникам заранее позаботиться о документальном подтверждении факта чрезвычайной ситуации. В частности, желательно сохранять скриншоты официальных уведомлений от МЧС, губернатора или иных уполномоченных органов. Если неявка была вызвана транспортным коллапсом, можно запросить справку у организации-перевозчика.

Работодателю со своей стороны следует незамедлительно оформить приказ о введении простоя на предприятии, что в дальнейшем послужит обоснованием для корректного начисления заработной платы и позволит избежать претензий со стороны контролирующих органов, пишет Самара-МК.