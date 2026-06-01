Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» отмечает трехлетие 

1 июня 2026 года исполнилось три года с момента открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества» во всех регионах России. Фонд создал и постоянно развивает комплексную систему оказания помощи ветеранам СВО и их близким.

«За это время мы выстроили принципиально новую систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Главная сила фонда – люди: социальные координаторы, руководители региональных команд, сотрудники – все, кто находится рядом с нашими ребятами и их близкими. Благодаря их неравнодушию, искреннему желанию помочь тысячи людей по всей стране находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд содействует ветеранам СВО и членам их семей в получении мер поддержки по различным направлениям — от медицинской реабилитации до трудоустройства и вовлечения в патриотическое воспитание молодёжи.

За три года в Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» поступило более 94 000 обращений, где почти 96% решены положительно.

Филиалом фонда оказана бесплатная юридическая помощь более 8 000 ветеранам СВО и членам их семей.

Психологическую помощь в Самарской области за три года получили более 3 000 обратившихся ветеранов и членов их семей, что составляет более 80%.

Защитники Отечества могут пройти бесплатную медицинскую реабилитацию, включая помощь в оформлении направлений на санаторно-курортное лечение. За три года более 3 500 ветеранов спецоперации прошли углубленную диспансеризацию и более 500 ветеранов получили санаторно-курортное лечение.

«За это время совместно с Правительством Самарской области, федеральными ведомствами и ветеранскими организациями мы выстроили принципиально новую систему поддержки ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Благодаря неравнодушию сотрудников фонда и всех наших партнеров тысячи людей в регионе находят опору, получают необходимую поддержку и возвращаются к активной жизни», – отметила Наталья Полянскова, руководитель Самарского филиала фонда «Защитники Отечества».

Самарская область входит в ТОП-5 лидеров по трудоустройству, более 80% вернувшихся ветеранов успешно трудоустроены. В рамках развития сотрудничества с Министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и работодателями – филиалом фонда заключено более 50 прямых соглашений с крупными предприятиями Самарской области.

Особое внимание уделяется кадровым программам. Так, при поддержке и содействии филиала фонда «Защитники Отечества» многие ветераны - выпускники федеральной программы «Время героев» и региональной программы «Школа героев», инициированной Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым, сегодня достойно трудятся в системе государственного и муниципального управления, занимая руководящие должности.

«В программу "Школа героев" вошли дисциплины, которые жизненно необходимы современному руководителю: от глубокой экономики до психологии общения. Управленческие механизмы в армии и на "гражданке" имеют общую суть, но разный язык. Для человека, прошедшего боевые действия, критически важно научиться не просто отдавать приказы, а выстраивать эффективный диалог в гражданской среде», - отметил глава муниципального района Волжский Самарской области, выпускник первого потока «Школа героев», член Общественного совета по реализации региональной программы Александр Шарков.

За три года своей работы филиал фонда провел множество мероприятий – от региональных до всероссийских и международных. Более 3 000 ветеранов принимают участие в общественно-патриотических мероприятиях. Спорт, культура, увековечение памяти павших героев – ключевые направления деятельности фонда «Защитники Отечества».

Говоря о наиболее ярких практиках, невозможно обойти стороной проект филиала фонда и регионального отделения Союза художников России «В сердце и памяти», посвященный памяти павших воинов, реализованный благодаря грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках развернулась трогательная экспозиция портретов погибших участников СВО. Результат не заставил себя ждать: за 2 года выставку уже увидели тысячи человек. Причем для учащихся школ и ВУЗов экскурсии проводили ветераны СВО — живой голос истории звучал особенно пронзительно.

Параллельно развивалось и другое важное направление – реабилитация ветеранов через спорт. В Самарской области успешно функционирует Центр адаптивных видов спорта «Маяк» и демонстрационно-просветительский центр адаптивных видов спорта, двери которого всегда открыты для ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья и их семей. В регионе, в атмосфере взаимовыручки, сформированы профессиональные команды по следж-хоккею, футболу на костылях, волейболу сидя, фехтованию, спортивному метанию ножа и многие другие. И результаты уже говорят сами за себя: более 50 ветеранов регулярно завоевывают награды на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу, пулевой стрельбе, армрестлингу, плаванию, фиджитал-спорту и других.

Особое место в комплексной системе поддержки занимает забота о тех, кто получил тяжелую инвалидность. Благодаря содействию фонда герои получают технические средства реабилитации, адаптивную удобную одежду, автомобили с ручным управлением. Эти направления стали жизненно важными и востребованным у наших героев.

На сегодняшний день для ветеранов с инвалидизацией переоборудованы более 150 жилых помещений с учетом потребностей героев. Специалисты фонда с экспертами Всероссийского общества инвалидов тщательно оценивают каждое жилое пространство, после чего выполняют необходимый комплекс работ. Ветераны получают возможность свободно передвигаться по собственной квартире и пользоваться всеми бытовыми удобствами без посторонней помощи.

Меры поддержки Фонда постоянно расширяются. Фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку членам семей в поиске пропавших без вести участников СВО. Фонд оказывает содействие в оформлении удостоверений «Ветеран боевых действий» для сотрудников ЧВК и спецконтингента «Шторм Z».

Президент России поддержал инициативу Фонда о включении в контур его работы действующих военнослужащих с инвалидностью, а также участников отражения агрессии на приграничных территориях, получивших в результате этого инвалидность. Благодаря этому Фонд будет обеспечивать их техническими средствами реабилитации, адаптацией жилых помещений. Филиалы фонда «Защитники Отечества» будут вовлекать военнослужащих в занятия адаптивной физической культурой и спортом.

Таким образом, за три года Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» проделал колоссальную работу, которая охватила едва ли не все сферы жизни ветеранов СВО и их семей. Каждый шаг фонда направлен на одно: вернуть человека к полноценной жизни, вернуть ему самостоятельность и уважение.

Фото: Самарский филиал фонда «Защитники Отечества»