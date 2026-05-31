В Самаре провели стихийные автомобильные гонки возле одного из медицинских учреждений 

В ходе мониторинга сети интернет выявлена публикация, в которой содержится информация о проведении стихийных автомобильных гонок возле одного из медицинских учреждений в Самаре.



Сотрудники Госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили часть участников заезда, в отношении которых составили протоколы об административных правонарушениях.



В настоящее время полицейские продолжают устанавливать всех участников заезда и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение,- сообщает ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

