В Самаре провели стихийные автомобильные гонки возле одного из медицинских учреждений 
В Самаре запустили электронную книгу жалоб на маркетплейсы через Госуслуги
В Самаре запустили электронную книгу жалоб на маркетплейсы через Госуслуги

В Самарской области начал действовать новый инструмент защиты прав потребителей при покупках в интернете.

В рамках эксперимента «Государство для людей», инициированного Роспотребнадзором и Минцифры России, жители региона могут направлять претензии к продавцам напрямую через портал «Госуслуги».

Механизм работает как электронная книга жалоб: пользователь фиксирует нарушение, и обращение автоматически поступает владельцу торговой площадки.

Ответ должен прийти в личный кабинет заявителя в течение семи календарных дней. Такой формат позволяет избежать длительной бюрократической переписки и ускоряет решение типовых споров.

Подать жалобу можно в трёх основных случаях: если продавец отказывается принять обратно товар надлежащего качества в течение 7 дней (при сохранении товарного вида); если магазин не возвращает деньги после получения товара обратно; если нарушены сроки возврата средств за отменённый заказ.

Организаторы проекта отмечают, что дистанционная торговля часто сопровождается сложностями: от технических сбоев до затягивания выплат.

Новая система призвана сделать процесс урегулирования конфликтов прозрачным и быстрым, повышая уровень доверия граждан к онлайн-покупкам.

Эксперимент позволит оценить эффективность цифрового взаимодействия между покупателями, маркетплейсами и контролирующими органами перед возможным масштабированием практики на всю страну, пишент Самара-МК.

