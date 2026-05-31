Сотрудники полиции продолжают разыскивать 14-летнего тольяттинца

Полицейскими разыскивается без вести пропавший Алексей Шаповалов, 2012 года рождения, который примерно в 18:00 25 мая текущего года вышел из здания, расположенного на улице Дзержинского Автозаводского района города Тольятти, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Сотрудники полиции проверяют места его возможного нахождения, взаимодействуют с семьёй разыскиваемого, изучают круг общения подростка. Кроме того, полицейские устанавливают и опрашивают друзей, одноклассников и иных знакомых несовершеннолетнего, чтобы восстановить хронологию последних событий, выявить свидетелей, которые могли видеть подростка после исчезновения.

Приметы разыскиваемого: на вид 15 лет, рост 170 см, худощавого телосложения, волосы русого цвета, глаза карие.

Был одет в футболку и шорты серого цвета, кроссовки черного цвета.

Просим всех, кто видел разыскиваемого или знает о том, где он может находиться, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции или по телефонам 8(8482)93-40-08, 112. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.