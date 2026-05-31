Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением

Вынос бесплатных фасовочных пакетов из магазина без использования их для упаковки приобретенных товаров может быть квалифицирован как мелкое хищение. Об этом 31 мая рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева.

«Если покупатель отмотал лишнее количество пакетов, но они ему не пригодились, он не имеет права забирать их с собой. Их вынос расценивается как умышленное присвоение чужого имущества», — пояснила эксперт агентству «Прайм».

По словам Георгиевой, привлечь к ответственности можно только при наличии умысла и доказательств, например если камеры видеонаблюдения зафиксировали попытку вынести целый рулон пакетов. За мелкое хищение стоимостью до 2,5 тыс. рублей предусмотрены штраф, административный арест или обязательные работы.

Она отметила, что уголовная ответственность наступает при ущербе свыше 2,5 тыс. рублей, однако в случае с фасовочными пакетами такая ситуация маловероятна. В целом риск серьезного наказания за их вынос невелик, однако злоупотреблять этим не стоит, заключила эксперт.

