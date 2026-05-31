Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с арендой самокатов и авто
В Самаре запустили электронную книгу жалоб на маркетплейсы через Госуслуги
В Самаре запустили электронную книгу жалоб на маркетплейсы через Госуслуги
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
Фестиваль «Время читать: игра в классики» прошел в Самаре: ФОТО
Сотрудники полиции продолжают разыскивать 14-летнего тольяттинца
Сотрудники полиции продолжают разыскивать 14-летнего тольяттинца
Трое пострадали в ДТП в Сергиевском районе
Трое пострадали в ДТП в Сергиевском районе
12-летний мальчик, управляя электросамокатом, попал в ДТП в Новокуйбышевске
12-летний мальчик, управляя электросамокатом, попал в ДТП в Новокуйбышевске
В Самаре изменятся правила парковок для многодетных семей
В Самаре изменятся правила парковок для многодетных семей
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-0.35
EUR 82.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперт рассказала о предпочтениях миллениалов в украшениях

174
Эксперт рассказала о предпочтениях миллениалов в украшениях

В России миллениалы всё чаще выбирают украшения не для особого случая, а для повседневной жизни, обращая внимание на комфорт, долговечность, личный смысл и рациональную стоимость изделий. Об этом 27 мая «Известиям» рассказала стилист ювелирного бренда Sunlight Татьяна Сергеева.

По ее словам, современный ювелирный гардероб миллениалов формируется вокруг базовых изделий на каждый день и акцентных украшений, которые можно носить без привязки к торжественному поводу. В основе такого подхода — отказ от спонтанных покупок ради впечатления и переход к более осознанному выбору.

«Они не только коллекционируют статусные вещи, но и ценят ежедневный комфорт, качество, которое пройдет проверку временем, личный смысл и «разумную роскошь» — когда вещь выглядит дорого, но не требует особенного повода», — отметила Сергеева.

Она подчеркнула, что одним из заметных трендов стали лабораторные бриллианты. Если раньше бриллианты чаще воспринимались как украшение для выхода, то сейчас миллениалы всё чаще включают их в повседневные образы.

Природные камни сохраняют инвестиционную ценность, однако выращенные бриллианты стали более доступной альтернативой: визуально они почти не отличаются от натуральных и позволяют выбрать крупный акцентный камень без чрезмерных расходов. На этом фоне популярность набирают несколько колец на одной руке, дорожки, фантазийные огранки и лаконичный дизайн с одним выразительным элементом.

Серебро также укрепило позиции в ювелирном гардеробе миллениалов. Его выбирают как на каждый день, так и для выходов, не воспринимая как замену золоту более низкого уровня. Для повседневных образов выбирают цепи, браслеты, тонкие кольца с одним камнем, пусеты, серьги-конго и кольца-слайдеры. Для более заметных образов популярны крупные серебряные изделия с фианитами, длинные серьги, модели с полной выкладкой камней и кольца с большим камнем на тонком ободке.

Как отметила Сергеева, золото для миллениалов остается «базой», но чаще в лаконичном исполнении. В числе востребованных изделий — тонкие кольца, минималистичные серьги, серьги-конго, базовые цепочки и браслеты. Цвет металла при этом не имеет жестких ограничений: выбирают желтое, белое, розовое золото, а также двухцветные варианты. Отдельное место занимают небольшие подвески с личным смыслом — буквами, сердцами, клевером или знаками зодиака.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
31 мая 2026  12:10
Вынос фасовочных пакетов из магазина могут признать хищением
187
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
31 мая 2026  10:14
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
256
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
30 мая 2026  20:55
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
615
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
30 мая 2026  13:26
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
772
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
30 мая 2026  11:17
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
760
Весь список