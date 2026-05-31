Эксперт рассказала о предпочтениях миллениалов в украшениях

В России миллениалы всё чаще выбирают украшения не для особого случая, а для повседневной жизни, обращая внимание на комфорт, долговечность, личный смысл и рациональную стоимость изделий. Об этом 27 мая «Известиям» рассказала стилист ювелирного бренда Sunlight Татьяна Сергеева.

По ее словам, современный ювелирный гардероб миллениалов формируется вокруг базовых изделий на каждый день и акцентных украшений, которые можно носить без привязки к торжественному поводу. В основе такого подхода — отказ от спонтанных покупок ради впечатления и переход к более осознанному выбору.

«Они не только коллекционируют статусные вещи, но и ценят ежедневный комфорт, качество, которое пройдет проверку временем, личный смысл и «разумную роскошь» — когда вещь выглядит дорого, но не требует особенного повода», — отметила Сергеева.

Она подчеркнула, что одним из заметных трендов стали лабораторные бриллианты. Если раньше бриллианты чаще воспринимались как украшение для выхода, то сейчас миллениалы всё чаще включают их в повседневные образы.

Природные камни сохраняют инвестиционную ценность, однако выращенные бриллианты стали более доступной альтернативой: визуально они почти не отличаются от натуральных и позволяют выбрать крупный акцентный камень без чрезмерных расходов. На этом фоне популярность набирают несколько колец на одной руке, дорожки, фантазийные огранки и лаконичный дизайн с одним выразительным элементом.

Серебро также укрепило позиции в ювелирном гардеробе миллениалов. Его выбирают как на каждый день, так и для выходов, не воспринимая как замену золоту более низкого уровня. Для повседневных образов выбирают цепи, браслеты, тонкие кольца с одним камнем, пусеты, серьги-конго и кольца-слайдеры. Для более заметных образов популярны крупные серебряные изделия с фианитами, длинные серьги, модели с полной выкладкой камней и кольца с большим камнем на тонком ободке.

Как отметила Сергеева, золото для миллениалов остается «базой», но чаще в лаконичном исполнении. В числе востребованных изделий — тонкие кольца, минималистичные серьги, серьги-конго, базовые цепочки и браслеты. Цвет металла при этом не имеет жестких ограничений: выбирают желтое, белое, розовое золото, а также двухцветные варианты. Отдельное место занимают небольшие подвески с личным смыслом — буквами, сердцами, клевером или знаками зодиака.