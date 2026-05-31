Жигулевец в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем матери

В апреле текущего года в утреннее время сотрудники Госавтоинспекции Отдела МВД России по г. Жигулёвску недалеко от развлекательного заведения на маршруте патрулирования остановили для проверки документов автомобиль Lada Granta под управлением 28-летнего местного жителя.

В ходе административной процедуры полицейские обратили внимание на поведение водителя и предположили, что он нетрезв. Госавтоинспекторы отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили ему пройти медицинское освидетельствование, по результатам которого установили, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Правонарушитель пояснил полицейским, что взял ключи от автомобиля матери и ездил в развлекательное заведение. Сотрудники полиции связались с местной жительницей, которая отказалась от претензий к родственнику, и передали ей автомобиль.

Согласно сведениям из базы МВД России, в январе 2024 года он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил местному жителю наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев. Соответствующих выводов злоумышленник не сделал и, несмотря на то, что срок наказания за предыдущее правонарушение не истек, вновь сел нетрезвым за руль автомобиля.

Отделением дознания ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию). Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.