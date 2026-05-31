Армения потеряет 97% дохода от экспорта клубники

Армения рискует лишиться практически всех поступлений от продажи клубники за рубеж после того, как Россия ограничила ввоз этой продукции. Об этом стало известно 31 мая из данных статистической платформы Организации Объединенных Наций (ООН) Comtrade.

Согласно статистике за 11 месяцев прошлого года (данные за декабрь еще не опубликованы), которую приводит «РИА Новости», Армения поставила в Россию клубники на $12,14 млн. Весь же мировой экспорт этих ягод из республики за тот же период составил $12,51 млн. Исходя из этих цифр, годовое значение 2025 года оценивается в $13,65 млн, из которых на долю России пришлось около $13,25 млн, то есть 97%.

Остальные покупатели армянской клубники — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Казахстан — приобрели ее в прошлом году на сравнительно небольшие суммы: 263 тыс., 104 тыс. и несколько меньше соответственно. Таким образом, потеря российского направления фактически обнуляет для Армении клубничный экспорт.

В конце мая Россельхознадзор объявил, что с 30 мая вводит запрет на поставки плодоовощной продукции из Армении, включая клубнику. Причиной были названы участившиеся нарушения фитосанитарных требований при отправке товаров в РФ и необходимость обеспечить биологическую безопасность.