Я нашел ошибку
Главные новости:
Россиянам рассказали о регионах с самыми высокими и самыми низкими ценами на яйца
Россиянам рассказали о регионах с самыми высокими и самыми низкими ценами на яйца
Жигулевец в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем матери
Жигулевец в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем матери
В России вырос спрос на отдых в тюрьмах
В России вырос спрос на отдых в тюрьмах
В Госдуме раскрыли, кому положены бесплатные путевки в детский лагерь
В Госдуме раскрыли, кому положены бесплатные путевки в детский лагерь
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
Армения потеряет 97% дохода от экспорта клубники
Армения потеряет 97% дохода от экспорта клубники
С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности».
Новая выставка в СОУНБ поможет обезопасить свои сбережения
30 мая на территории Ставропольского района, вечером, 34-летний водитель, управляя мотоциклом Progasi SB300, двигался со стороны г. Тольятти в сторону с. Хрящевка. В пути следования, допустил столкновение с пикапом ВИС-2345
В ДТП в Ставропольском район погиб  мотоциклист
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.02
-0.35
EUR 82.64
-1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Армения потеряет 97% дохода от экспорта клубники

205
Армения потеряет 97% дохода от экспорта клубники

Армения рискует лишиться практически всех поступлений от продажи клубники за рубеж после того, как Россия ограничила ввоз этой продукции. Об этом стало известно 31 мая из данных статистической платформы Организации Объединенных Наций (ООН) Comtrade.

Согласно статистике за 11 месяцев прошлого года (данные за декабрь еще не опубликованы), которую приводит «РИА Новости», Армения поставила в Россию клубники на $12,14 млн. Весь же мировой экспорт этих ягод из республики за тот же период составил $12,51 млн. Исходя из этих цифр, годовое значение 2025 года оценивается в $13,65 млн, из которых на долю России пришлось около $13,25 млн, то есть 97%.

Остальные покупатели армянской клубники — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Катар и Казахстан — приобрели ее в прошлом году на сравнительно небольшие суммы: 263 тыс., 104 тыс. и несколько меньше соответственно. Таким образом, потеря российского направления фактически обнуляет для Армении клубничный экспорт.

В конце мая Россельхознадзор объявил, что с 30 мая вводит запрет на поставки плодоовощной продукции из Армении, включая клубнику. Причиной были названы участившиеся нарушения фитосанитарных требований при отправке товаров в РФ и необходимость обеспечить биологическую безопасность.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
31 мая 2026  10:14
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником химиков Самарского региона
159
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
30 мая 2026  20:55
В Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026»: ФОТО
558
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
30 мая 2026  13:26
В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет
719
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
30 мая 2026  11:17
В Самаре стартовал фестиваль «Время читать: игра в классики»
723
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
29 мая 2026  19:36
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»
753
Весь список