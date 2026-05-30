В ДТП в Ставропольском район погиб  мотоциклист

Сотрудники полиции работали на месте дорожно-транспортного происшествия на территории Ставропольского района.

По предварительным данным, собранным сотрудниками Госавтоинспекции, сегодня, 30 мая 2026 года, примерно в 18:40, 34-летний водитель, управляя мотоциклом Progasi SB300, двигался со стороны г. Тольятти в сторону с. Хрящевка. В пути следования, допустил столкновение с пикапом ВИС-2345, который двигался в попутном направлении. После удара мотоцикл отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем ГАЗ Next-3010GD, под управлением 40-летнего водителя.

На месте дорожно-транспортного происшествия погиб 34-летний водитель мотоцикла.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

