Подведены итоги журналистских конкурсов на призы губернатора Самарской области и «Золотое перо губернии»

В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026». Он был посвящен Году единства народов России, объявленному Президентом России Владимиром Путиным, а также 175-летию Самарской губернии и 440-летию областной столицы.

Впервые в этом году фестиваль прошел в рамках регионального праздника – Дня самарской прессы, который был официально утвержден 30 октября 2025 года Самарской областной думой при поддержке Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Мероприятие объединило ведущие СМИ не только областной столицы, но всего региона. В парке работали более 20 площадок, где читатели, телезрители и радиослушатели смогли лично познакомиться с журналистами, которые ежедневно сообщают о происходящих в губернии событиях.

От имени главы региона с днем самарской прессы сотрудников редакций поздравил заместитель председателя Правительства Самарской области Вячеслав Романов. «Сегодня состоялся замечательный праздник, который объединил коллег, друзей, жителей города», – отметил он, обращаясь к журналистам. – Вам большое спасибо за ваш каждодневный труд, отношение к своей профессии. Вы объективно доносите до нас информацию о самом важном, что происходит в регионе, о людях, которые трудятся рядом с нами».

Почетной грамотой губернатора за большой вклад в сохранение и развитие татарской культуры и национальных традиций награжден главный редактор Самарской областной татарской газеты «Бердэмлек» Данияр Сайфиев. Еще несколько сотрудников поощрены благодарностями главы региона за вклад в развитие средств массовой информации. Среди них шеф-редактор ГТРК «Самара» Ирина Тумбарцева, ответственный секретарь газеты «Степная правда» Алексеевского района Наталья Владимирова, редактор спецпроектов Наталья Свиридова и корреспондент Лариса Денисова из отрадненской газеты «Рабочая трибуна», директор по маркетинговым коммуникациям и продакшн телеканала «Тольятти 24» Марина Шикина.

В рамках фестиваля состоялась церемония награждения победителей 14-го журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области, а также конкурса «Золотое перо губернии». «Конкурс живет, и я очень рада, а это значит, что работу журналистов ценят телезрители, радиослушатели, читатели и органы власти. Спасибо каждому сотруднику редакций за труд и работу», – сказала председатель Самарского областного отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова.

Решением конкурсной комиссии «Золотое перо губернии» в номинации «Электронные СМИ. Радио» была награждена ведущая телевизионных и радиопрограмм ГТРК «Самара» Светлана Жданова. Победителем в номинации «Электронные СМИ. Телевидение» стала шеф-редактор телеканала «Самара-ГИС» Инесса Панченко. В номинации «Интернет-издание» решением конкурсной комиссии золотое перо присвоено информационному порталу «Волга Ньюс». Награду получил исполнительный директор Сергей Силантьев.

За весомый вклад в развитие медиа Самарской области и общественную значимость социальных инициатив Почетной грамотой Союза журналистов России награждена руководитель пресс-центра Самарской газеты Анжелика Потеряхина.

Также состоялось вручение именных премий Самарского областного отделения Союза журналистов России. Заместитель директора Медиаагентства «Самара 450» Елена Дьякова удостоена премии «За вклад в развитие журналистики» имени Натальи Мануйловой. Обладательницей премии «Личность в журналистике» имени Валентины Неверовой стала Ольга Долинина, генеральный директор «Аргументы и факты» - «Самара». Премия «С открытым забралом» имения Валерия Иванова присуждена творческому коллективу Самарского филиала акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», которым руководит Олеся Шакурова. Главному редактору газеты «Авангард» Анне Мининой присуждена премия «И мастерство, и откровение» имени Геннадия Шабанова. В номинации «Дебют» победителем стала корреспондент газеты «Чагринские зори» Екатерина Цыбульская.

Важнейшим событием стала церемония вручения дипломов и премий журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области. Всего на конкурс поступило 150 заявок от творческих коллективов СМИ – это более 300 различных материалов.

По традиции, номинации конкурса по итогам прошлого года были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в общероссийском и региональном медиапространстве. Работы принимались по трем тематическим направлениям: «Единство и верность», «Семья и традиции», «Экономика и прогресс»; в двух категориях: «Региональные СМИ» и «Муниципальные СМИ», в трех номинациях: «Лучшая работа/проект на телевидении или радио»; «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации»; «Лучшая диджитал-работа/проект».

Творческие работы оценивали представители Минцифры России, Союза журналистов России, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, а также вузов Самарской области, участники специальной военной операции, руководители общественных организаций и объединений региона.

Награды в номинации «Единство и верность» вручали участники специальной военной операции: Герой России, помощник губернатора Самарской области по вопросам обеспечения безопасности от беспилотных систем Денис Портнягин и генерал-лейтенант, председатель Региональной общественной организации «Ветераны СВО Самарской области» Андрей Колотовкин.

«Поздравляю всех журналистов с Днем самарской прессы. Хочу пожелать вам терпения и упорства в ваших трудах. Сегодня информационная война держится на вас. Прошу вас, доносите людям правду. С авторами многих программ и проектов я уже знаком лично еще с фронта. Спасибо за вашу работу», – обратился к медиа-сообществу Денис Портнягин.

Награда в номинации «Лучшая работа/проект на телевидении или радио» в категории «Региональные СМИ» по направлению «Единство и верность» присуждена творческой группе ГТРК «Самара». В номинации «Лучшая работа/проект в печатных средствах массовой информации» победа присуждена творческой группе Самарского филиала акционерного общества «Издательский дом «Комсомольская правда», а в номинации «Лучшая диджитал-работа/проект» лучшей стала творческая группа сетевого издания Медиаагентство «Самара 450».

«Многие ваши коллеги отдали жизни за то, чтобы их потомки, мы, знали историческую правду о Великой Отечественной войне, о событиях в Афганистане, Чечне. И сейчас вы доносите правду о событиях специальной военной операции, – отметил Андрей Колотовкин. – Благодаря вам и вашей работе память будет храниться в веках. Человек, забывший свое прошлое, не имеет будущего. Я с низким поклоном хочу выразить вам слова благодарности».

Среди муниципальных СМИ в тематическом направлении «Единство и верность» дипломами победителя награждены творческие группы телеканала «День 24 Новокуйбышевск», газеты «Междуречье» Кинельского района и редакции Самарской газеты.

Награды творческим группам, чьи работы оказались лучшими в направлении «Семья и традиции», вручили исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области Инна Жичкина и депутат Думы городского округа Самара Елена Свиридова.

«Против нашего государства идет информационная война. И то, как вы освещаете все события, какие акценты расставляете и как рассказываете о наших героях, заслуживает особой признательности. Люди смотрят ваши сюжеты, слушают радио, читают газеты и знают, что происходит в нашей области, в нашей стране. Вы являетесь бойцами информационного фронта, и я желаю вам только побед», – отметила Инна Жичкина, обращаясь к журналистам.

«Ваши новости делают наш город лучше и привлекательнее. Пусть они всегда будут только самыми добрыми», – добавила Елена Свиридова.

В тематическом направлении «Семья и традиции» среди региональных СМИ лучшими стали творческие группы ГТРК «Самара», Социальной газеты, Интернет-журнала «Кому на Волге» Медиаагентства «Самара 450».

Среди муниципальных СМИ победили творческие группы телеканала «Самара-ГИС», газеты «Ставрополь-на-Волге», сетевого издания телеканала «Тольятти 24».

В конкурсе отдельно было выделено направление «Экономика и прогресс». Награды победителям вручали заместитель директора Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Светлана Дзюбинская и руководитель департамента информационной политики Администрации Губернатора Самарской области Наталья Родимова.

«Поздравляю вас с Днем самарской области. На фестивале «Пресса-2026» я впервые. Очень много лет обещала, что приеду в Самару. Я просто потрясена, мероприятий такого формата практически нигде нет. Уже не одно поколение самарцев выросло и стало профессиональными журналистами. Хочу пожелать всем экономической стабильности и новых творческих успехов. Со свой стороны, мы всегда поддерживаем и будем поддерживать интересные и социально значимые проекты самарской прессы», – подчеркнула Светлана Дзюбинская.

Лучшими среди региональных СМИ стали творческие группы телеканала «450» Медиаагентства «Самара 450» и сетевого издания «63.ру». А среди муниципальных – журналисты «Радио Голос Глушицы», газеты «Приволжский вестник» и сетевого издания Сергиевского района «Радуга-3».

«Очень рада такой возможности встретиться с журналистами Самарской области не только в рабочей, но и дружеской, теплой, праздничной атмосфере. Хочу поблагодарить вас за взаимопонимание и каждодневный труд. Уверена, что такой единой командой мы продолжим работать и дальше, идти вперед и добиваться поставленных целей», – отметила Наталья Родимова.

Еще несколько уникальных творческих работ были отмечены специальными призами Губернатора Самарской области. Диплом вручали Герой России, участник СВО Максим Девятов и заведующая кафедрой теории и истории журналистики Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева Наталья Захарченко.

«Искренне желаю всем нам мира, оптимизма, сил, веры в свое завтра. Пусть в нашей жизни не будет информационных атак, кибератак, пусть не будет ракетных и панических атак. Я за творческие атаки – они заканчиваются дипломами и призами», – сказала Наталья Захарченко.

Специальными призами губернатора Самарской области отмечены творческие группы изданий и телекомпаний, которым до победы не хватило лишь несколько баллов. Среди них: телеканалов «450» и «Тольятти 24», информационный портал «Волга Ньюс», телерадиокомпания «Отрадный», газет «Волжская коммуна», «Аргументы и Факты», «Похвистневский вестник» и «Степной маяк», радио «Маяк».

«Вы – самые настоящие бойцы, готовые в любое время, в любую погоду, при любых обстоятельствах выехать в разные точки нашего региона, нашей страны. Вы являетесь летописцами современной истории. Благодаря вашему труду Самарская область прославлена на всю Россию своими достижениями. Благодаря вам весь мир знает о том, что сейчас происходит на специальной военной операции. Спасибо тем, кто работает с нашими парнями, помогает им и их семьям», – обратился к журналистам Герой России Максим Девятов, завершив церемонию награждения победителей.

