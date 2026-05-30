Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей
Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей
Минздрав РФ утвердил новый список медицинских должностей, убрав из них 16 специальностей и добавив 11 новых. С документом ознакомился ТАСС.

С 1 сентября 2026 года появятся такие специальности, как врач по медицине здорового долголетия, врач физической и реабилитационной медицины, врач-медицинский микробиолог, медицинский логопед, медицинский психолог, нейропсихолог, специалист по физической реабилитации, специалист по эргореабилитации, а также нутрициолог. В список включены и медсестра по медреабилитации и специалист по оказанию медицинской помощи обучающимся.

Из номенклатуры с 1 сентября 2026 года исключат следующие должности: врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка, диабетолог, миколог, лаборант, лабораторный миколог, протезист, городской педиатр, подростковый участковый психиатр, психиатр нарколог участковый, сексолог, сурдолог-протезист, подростковый терапевт, зубной врач.

При этом врач-бактериолог, врач-вирусолог и паразитолог будут исключены 1 сентября 2028 года.

Как ранее сообщал ректор Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Виктор Фомин, исключенные из перечня медицинские должности не повлекут за собой отсутствие медицинской помощи по этим профилям, решение было принято для устранения формального дублирования функций.

Врачи, которые уже работают по упраздненным должностям, пройдут переходный период. Они сохранят свои места и при этом будут иметь возможности переквалифицироваться.

