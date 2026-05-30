С 1 июня в Самарской области стартуют скоростные речные перевозки. В навигацию этого года на линиях будут работать четыре судна «Валдай-45Р».
Ежедневные рейсы:
Речной вокзал Самары — Ширяево (45 минут)
Речной вокзал Самары — Винновка (40 минут)
В выходные добавится маршрут:
Самара Поляна имени Фрунзе — Ширяево (30 минут)
Стоимость проезда:
- 800 рублей — взрослый
- 550 рублей — детский
Билеты можно купить на сайте https://www.volga-travel.com или перед посадкой.
До 2028 года планируется приобрести четыре судна проекта «МПКС» и четыре скоростных «КС-162». Развитие речного транспорта — на личном контроле Губернатора Вячеслава Федорищева.
