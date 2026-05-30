В Минске стартовал розыгрыш открытого чемпионата Союзного государства по фехтованию «Кубок сильнейших спортсменов».
Антон Бородачев выиграл открытый чемпионат Союзного государства по фехтованию
В субботу, 30 мая, в Струковском саду прошел традиционный фестиваль «Пресса-2026».
Подведены итоги журналистских конкурсов на призы губернатора Самарской области и «Золотое перо губернии»
30 мая глава региона посетил в Новокуйбышевске стрелковый комплекс «Ранчо». Здесь проходят обучение сотрудники всех спецподразделений региона.
Вячеслав Федорищев сегодня посетил в Новокуйбышевске стрелковый комплекс «Ранчо»
28 и 29 мая глава Самары Иван Носков  проверил готовность загородных детских лагерей к летнему сезону.
Иван Носков: «Все лагеря Самары к сезону готовы, ремонтные работы завершены в срок»
В субботу, 30 мая, губернатор Вячеслав Федорищев в ходе рабочего объезда Самары вместе с главой города Иваном Носковым осмотрел территорию грузового речного порта на стрелке рек Волги и Самары в Куйбышевском районе.
Вячеслав Федорищев сообщил о решении создать парк на стрелке рек Волги и Самары
18 мая 2026 года в Самаре несколько человек избили и ограбили участника СВО. Мужчина был госпитализирован.
В Самаре возбуждено уголовное дело о покушении на убийство участника СВО
Минздрав утвердил новый перечень медицинских должностей
Температура воздуха 31 мая в Самаре ночью +7, +9°С, днем +17, +19°С.
31 мая в регионе местами гроза, возможен град, до +19°С
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
С 1 июня в Самарской области стартуют скоростные речные перевозки

С 1 июня в Самарской области стартуют скоростные речные перевозки. В навигацию этого года на линиях будут работать четыре судна «Валдай-45Р».

Ежедневные рейсы:
 Речной вокзал Самары — Ширяево (45 минут)
 Речной вокзал Самары — Винновка (40 минут)

В выходные добавится маршрут:
 Самара Поляна имени Фрунзе — Ширяево (30 минут)

Стоимость проезда:
- 800 рублей — взрослый
- 550 рублей — детский

Билеты можно купить на сайте https://www.volga-travel.com или перед посадкой.

До 2028 года планируется приобрести четыре судна проекта «МПКС» и четыре скоростных «КС-162». Развитие речного транспорта — на личном контроле Губернатора Вячеслава Федорищева.

 

Фото::   минтранс СО

