В Сызрани в ДТП попали водители 18 и 76 лет

29 мая на территории Самарской области зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 16 человек.

Одно из ДТП произошло в 12:50 в Сызрани. Из материалов, собранных госавтоинспекторами, следует: 18-летний водитель, управляя автомобилем Lada Granta, двигался со стороны ул. Интернациональная в сторону ул. Красноармейская. В пути следования, при проезде перекрестка неравнозначных дорог, не уступил дорогу транспортному средству Toyota, под управлением 76-летнего водителя, который двигался со стороны переулка Опорный в сторону ул. Урицкого, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка и допустил с ним столкновение. Мужчина доставлен в медицинское учреждение.