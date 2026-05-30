стоимость приготовления окрошки за год снизилась

Приготовление окрошки для семьи из четырех человек в России за год стало дешевле на 0,5% — до 448,6 рубля. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из четырех человек за год снизилась на 0,5%, до 448,6 рубля. Годом ранее средняя стоимость окрошки составляла 450,9 рубля», — указано в материале ТАСС. Агентство приводит слова эксперта.

Эксперт сообщил, что для проведения расчетов был использован рецепт окрошки. В состав входят следующие ингредиенты: картофель (300 граммов), огурцы (200 граммов), яйца (4 штуки), редис (200 граммов), вареная колбаса (300 граммов), пучок свежей зелени, квас (1 литр) и сметана (80 граммов).