В День защиты детей самарцы смогут бесплатно посетить городские музеи
В Самаре хотят продать с торгов за 73 млн рублей памятник модерна
В Самаре ввели в эксплуатацию новые системы экстренного оповещения
Вячеслав Федорищев осмотрел новый операционный модуль и озвучил планы по обновлению детской больницы им. Ивановой
МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС
В "Единой России" выступили за господдержку самозанятых
Названы самые вредные блюда для завтрака
С 1 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке откроется выставка изданий «Финансовая безопасность в цифровой реальности»
В Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится концерт «Любовь, любовь, одна любовь…»
1 июня Музей Эльдара Рязанова и Музей-галерея «Заварка» проведут несколько мероприятий ко Дню защиты детей
В «ЗИМ Галерее» расскажут об архитектуре самарских купеческих дач
В Самаре на маршруты вышли 14 новых трамваев «Львенок»

В пятницу, 29 мая, в Самаре состоялся запуск очередной партии современных трамваев модели «Львенок». На линию вышли 14 новых вагонов, которые будут курсировать по востребованным маршрутам. Новые трамваи оценили губернатор Вячеслав Федорищев и глава города Иван Носков.
Новые трамваи модели «Львенок» полностью низкопольные, что обеспечивает доступность для маломобильных пассажиров. Вагоны вместимостью 161 человек (40 мест для сидения) оснащены системами климат-контроля, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, информационными табло, валидаторами для безналичной оплаты проезда и системой видеонаблюдения. В 2025 году в Самару поступило 40 односекционных вагонов данной модели, в нынешнем – 31 единица. Сегодня после обкатки состоялся запуск заключительной партии трамваев, закупленных в 2026 году.
С этим событием сотрудников муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», водителей и кондукторов, поздравил губернатор Вячеслав Федорищев. Глава региона поблагодарил их за работу и рассказал о дальнейших планах обновления общественного транспорта.


«У нас масштабная программа по модернизации отрасли общественного транспорта. Будем ее продолжать – это очень важно для города, для наших жителей. В следующем году закупим новые трамваи, автобусы, троллейбусы. Есть задача и по ремонту транспорта, если это возможно. Ведем работу по модернизации инфраструктуры», – сказал Вячеслав Федорищев.
Сотрудники ТТУ отметили, что раньше предприятие буквально «дышало на ладан», а за последние два года благодаря вниманию губернатора ситуация кардинально изменилась в лучшую сторону.
«Предприятие и сегодня серьезно нуждается в поддержке. Много вопросов еще необходимо решить. Вместе с главой города эту работу будем продолжать», – подчеркнул глава региона.

Глава Самары Иван Носков отметил, что вопросу развития общественного транспорта в городе уделяется особое внимание.
«Благодаря поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора за полтора года мы увеличили трамвайный парк на 71 единицу односекционных и 3 единиц трехсекционных современных трамвая. В этом году приступили к капитальному ремонту трамвайных путей по новой, бесшовной технологии, – сказал Иван Носков. – Впереди еще много работы, но самое главное – наше самарское Трамвайно-троллейбусное предприятие развивается, приходят молодые сотрудники, специалисты из других регионов. В перспективных планах – обновление троллейбусного парка в Самаре, планируем приобретать современные троллейбусы с режимом автономного хода».
После общения с коллективом ТТУ Вячеслав Федорищев и Иван Носков проехали несколько остановок в новом трамвае маршрута №22.
«Также прошлись по району, улицы Ново-Вокзальная, Фадеева. Пообщались с жителями», – сообщил губернатор.

В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
25 мая 2026, 12:55
В Самаре снова не нашли перевозчика на маршрут №46
До площади Революции 46-й едет по улице Авроры, Московскому шоссе, Мичурина, Полевой, Ленина, Первомайской, Галактионовской, Ульяновской, улице Куйбышева.
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
23 мая 2026, 13:45
На перекрёстке улиц XXII Партсъезда и Вольской временно изменена схема организации движения
По данному участку улицы XXII Партсъезда проходят маршруты трамваев №№ 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23.
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
15 мая 2026, 14:02
Дополнительные трамваи и автобусы задействуют в день футбольного матча 17 мая в Самаре
На самарском поле встретятся футбольные команды «Крылья Советов» и «Акрон». Матч начнется в 19:00.
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
28 мая 2026  11:11
Вячеслав Федорищев поздравил самарских пограничников с праздником
27 мая на совещании в облправительстве под председательством губернатора Вячеслава Федорищева обсудили состояние сферы малого и среднего предпринимательства и актуальные меры ее поддержки с участием представителей предпринимательского сообщества региона.
27 мая 2026  18:55
Вячеслав Федорищев обсудил меры поддержки МСП на оперативном совещании с участием представителей бизнеса
Вопрос развития маломерного судостроения обсудили на оперативном совещании в Правительстве Самарской области в среду, 27 мая.
27 мая 2026  18:07
Вячеслав Федорищев поручил облправительству решить вопрос поддержки судостроителей
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
27 мая 2026  17:57
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
