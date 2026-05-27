Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам
Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам

178
Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.

«С одной стороны, Самарская область является регионом, который входит в топ-3 по количеству личных водных транспортных средств на душу населения. Порядка 60% производимой продукции: лодки, моторные лодки, производятся здесь, в Самарской области. Вместе с тем качество перевозок, количество транспорта, качество инфраструктуры речного вокзала, причальных стенок, созданных для производителей условий, абсолютно несоизмеримо с тем потенциалом и необходимостью, которая есть», — подчеркнул глава региона.
Доложил по тому, как организована работа перевозчиков, в каком состоянии находится флот, как идет обновление судов и внедрение новых сервисов для пассажиров, и какие меры принимаются по тем или иным вопросам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.
Он сообщил, что от речного вокзала г.о. Самара организованы перевозки по 4 маршрутам в направлении с. Рождествено, с. Зольное, с. Винновка и прямой маршрут в с. Ширяево. Перевозки выполняются с 1 апреля по 30 ноября 2026 года. В распоряжении перевозчика находится 11 судов: 5 ед. – Москва, 4 ед. – ОМ и 2 ед. – МПКС.
Для осуществления перевозок будет задействовано 8 судов. Еще два судна: Москва-139 и ОМ-338 находятся в стадии ремонта и будут введены в эксплуатацию до 1 сентября 2026 года. Один теплоход ОМ-318 находится в ожидании ремонта.
Перевозки пассажиров от речного вокзала г.о. Тольятти в направлении с. Березовка, с. Усолье, с. Подвалье и с. Ширяево выполняет АО «Порт Тольятти» с 1 мая по 30 сентября. На линиях работают 3 судна проекта «ОМ». Суда технически исправны и готовы к эксплуатации.
«Перевозки скоростными судами планируется осуществлять от речного вокзала г.о. Самара с 1 июня по 30 августа в направлении с. Ширяево и с. Винновка. На маршрутах будут задействованы 4 скоростных судна «Валдай-45Р», — добавил Сергей Неретин.
Для решения проблемы обновления пассажирского флота реализуются мероприятия по приобретению судов с применением механизмов льготного лизинга. В конце 2024 года поставлены 2 судна проекта «Малое пассажирское круизное судно» (далее «МПКС») вместимостью 240 чел. В навигацию 2025 года данные суда впервые вышли на пассажирские линии. Также до конца 2028 года для нужд Самарской области планируется строительство еще 4 судов проекта «МПКС».
Кроме того, по словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Неретина планируется в дополнение к имеющимся судам «Валдай-45Р» приобретение 4 судов проекта «КС-162».
«С учетом технических характеристик судов представляется возможным осуществление перевозок пассажиров к традиционным местам отдыха горожан, расположенных на островах и правом берегу реки Волги. Поставка судов планируется 2 единицы в 2028 году и 2 единицы в 2029 году на условиях субсидирования за счет средств областного бюджета», — подчеркнул Сергей Неретин.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что туристы
критикуют организацию водной переправы из г.о. Самара в с. Ширяево и озвучил одно из обращений жителей:
«Ужасные условия организации переправы от причала «Поляна Фрунзе» — с. Ширяево. Ширяево – туристический объект, каждые выходные туда приезжают много туристов. Рейсов для возвращающихся в воскресенье в Самару никогда не хватает. Люди стоят на 30 градусной жаре в живой очереди за билетами, билетов не хватает, кассу закрывают и люди ждут, когда откроют продажу на следующий рейс. Купить билет заранее нельзя. Купить билет онлайн нельзя. Невозможно понять, если придешь заранее и простоишь час под палящим солнцем, достанется ли тебе билет или нет. Почему не дают в выходные больше кораблей, каждый раз унизительная давка из детей и пожилых людей. На станции Поляна Фрунзе нет туалетов, нет скамеек, территория не облагорожена, очень крутая лестница без поручней, без скамеек для отдыха».
Губернатор запросил отчет о том, какие меры принимаются со стороны администрации г.о. Самара для обеспечения комфортного пребывания пассажиров на указанной территории и поручил главе г.о. Самара Ивану Носкову привести территорию в порядок в кратчайшие сроки.
На оперативном совещании отдельно отметили состояние причальной инфраструктуры. Она требует обновления. Пассажирская причальная стенка речного вокзала Самары эксплуатируется с 1973 года и имеет значительный износ. Проектная документация по реконструкции разработана и получила положительное заключение госэкспертизы. Реконструкция запланирована на 2027–2029 годы. Губернатор поручил усилить работу и ускорить темпы.
Глава региона предложил обратить внимание на опыт коллег из соседних регионов по развитию водного транспорта, в том числе по привлечению представителей бизнеса в отрасль, по развитию речного туризма и многого другого. И поставил задачу в течение двух недель представить предложения по развитию отрасли.
«Мы не можем здесь буксовать и показывать то качество работы, которое сейчас видно», — сказал Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

 

Теги: Акценты В центре внимания Самара

