Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по речным перевозкам

Сегодня, 27 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание. Оно прошло в Тольятти. Одним из вопросов повестки рассмотрели состояние пассажирского водного транспорта и меры по обновлению флота.

«С одной стороны, Самарская область является регионом, который входит в топ-3 по количеству личных водных транспортных средств на душу населения. Порядка 60% производимой продукции: лодки, моторные лодки, производятся здесь, в Самарской области. Вместе с тем качество перевозок, количество транспорта, качество инфраструктуры речного вокзала, причальных стенок, созданных для производителей условий, абсолютно несоизмеримо с тем потенциалом и необходимостью, которая есть», — подчеркнул глава региона.

Доложил по тому, как организована работа перевозчиков, в каком состоянии находится флот, как идет обновление судов и внедрение новых сервисов для пассажиров, и какие меры принимаются по тем или иным вопросам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Неретин.

Он сообщил, что от речного вокзала г.о. Самара организованы перевозки по 4 маршрутам в направлении с. Рождествено, с. Зольное, с. Винновка и прямой маршрут в с. Ширяево. Перевозки выполняются с 1 апреля по 30 ноября 2026 года. В распоряжении перевозчика находится 11 судов: 5 ед. – Москва, 4 ед. – ОМ и 2 ед. – МПКС.

Для осуществления перевозок будет задействовано 8 судов. Еще два судна: Москва-139 и ОМ-338 находятся в стадии ремонта и будут введены в эксплуатацию до 1 сентября 2026 года. Один теплоход ОМ-318 находится в ожидании ремонта.

Перевозки пассажиров от речного вокзала г.о. Тольятти в направлении с. Березовка, с. Усолье, с. Подвалье и с. Ширяево выполняет АО «Порт Тольятти» с 1 мая по 30 сентября. На линиях работают 3 судна проекта «ОМ». Суда технически исправны и готовы к эксплуатации.

«Перевозки скоростными судами планируется осуществлять от речного вокзала г.о. Самара с 1 июня по 30 августа в направлении с. Ширяево и с. Винновка. На маршрутах будут задействованы 4 скоростных судна «Валдай-45Р», — добавил Сергей Неретин.

Для решения проблемы обновления пассажирского флота реализуются мероприятия по приобретению судов с применением механизмов льготного лизинга. В конце 2024 года поставлены 2 судна проекта «Малое пассажирское круизное судно» (далее «МПКС») вместимостью 240 чел. В навигацию 2025 года данные суда впервые вышли на пассажирские линии. Также до конца 2028 года для нужд Самарской области планируется строительство еще 4 судов проекта «МПКС».

Кроме того, по словам врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Неретина планируется в дополнение к имеющимся судам «Валдай-45Р» приобретение 4 судов проекта «КС-162».

«С учетом технических характеристик судов представляется возможным осуществление перевозок пассажиров к традиционным местам отдыха горожан, расположенных на островах и правом берегу реки Волги. Поставка судов планируется 2 единицы в 2028 году и 2 единицы в 2029 году на условиях субсидирования за счет средств областного бюджета», — подчеркнул Сергей Неретин.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что туристы

критикуют организацию водной переправы из г.о. Самара в с. Ширяево и озвучил одно из обращений жителей:

«Ужасные условия организации переправы от причала «Поляна Фрунзе» — с. Ширяево. Ширяево – туристический объект, каждые выходные туда приезжают много туристов. Рейсов для возвращающихся в воскресенье в Самару никогда не хватает. Люди стоят на 30 градусной жаре в живой очереди за билетами, билетов не хватает, кассу закрывают и люди ждут, когда откроют продажу на следующий рейс. Купить билет заранее нельзя. Купить билет онлайн нельзя. Невозможно понять, если придешь заранее и простоишь час под палящим солнцем, достанется ли тебе билет или нет. Почему не дают в выходные больше кораблей, каждый раз унизительная давка из детей и пожилых людей. На станции Поляна Фрунзе нет туалетов, нет скамеек, территория не облагорожена, очень крутая лестница без поручней, без скамеек для отдыха».

Губернатор запросил отчет о том, какие меры принимаются со стороны администрации г.о. Самара для обеспечения комфортного пребывания пассажиров на указанной территории и поручил главе г.о. Самара Ивану Носкову привести территорию в порядок в кратчайшие сроки.

На оперативном совещании отдельно отметили состояние причальной инфраструктуры. Она требует обновления. Пассажирская причальная стенка речного вокзала Самары эксплуатируется с 1973 года и имеет значительный износ. Проектная документация по реконструкции разработана и получила положительное заключение госэкспертизы. Реконструкция запланирована на 2027–2029 годы. Губернатор поручил усилить работу и ускорить темпы.

Глава региона предложил обратить внимание на опыт коллег из соседних регионов по развитию водного транспорта, в том числе по привлечению представителей бизнеса в отрасль, по развитию речного туризма и многого другого. И поставил задачу в течение двух недель представить предложения по развитию отрасли.

«Мы не можем здесь буксовать и показывать то качество работы, которое сейчас видно», — сказал Вячеслав Федорищев.

