В школе №162 открылась Стена Памяти «Живая память: от поколения к поколению»

В МБОУ «Школа №162» состоялась торжественная церемония открытия Стены Памяти «Живая память: от поколения к поколению». Масштабное патриотическое мероприятие объединило коллектив учебного заведения, общественников, ветеранов, а также активистов Московской и Самарской команд Молодёжки Народного фронта.

Создание мемориала стало важным шагом в деле увековечивания памяти героев современности и патриотического воспитания подрастающего поколения. Стена Памяти размещена в рекреации музея боевой и трудовой славы жителей микрорайона школы №162.

Организаторами создания Стены выступили: педагогический коллектив школы, участник СВО, ветеран боевых действий Егор Пименов, общественное движение «Защитники Родины», Московская и Самарская команды «Молодёжки Народного фронта».

Одним из самых трогательных моментов церемонии стало чествование матерей и родственников выпускников школы №162, которые отдали свои жизни при исполнении воинского долга в ходе СВО. В знак безмерной благодарности за воспитание настоящих героев женщинам были вручены благодарственные письма и памятные медали «Матери героя».

«Нет более высокой жертвы, чем жизнь, отданная за Родину. Мы обязаны передать память об этих парнях будущим поколениям, чтобы подвиг жил в веках. Наша задача - поддержать семьи тех, кто потерял своих близких, и сделать так, чтобы их дети никогда не были забыты», - прокомментировал Егор Пименов, участник СВО.

Мероприятие началось с торжественной линейки, посвященной открытию Стены Памяти. После перерезания символической ленты участники почтили память павших минутой молчания. Кульминацией дня стал праздничный концерт. Для гостей и родственников героев выступили творческие коллективы школы и города. Юные артисты через песни и стихи выразили свою благодарность защитникам Отечества, подчеркнув связь времен и традицию преемственности поколений.

