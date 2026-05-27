Новая Volga оказалась совсем не народной: раскрыты цены на все модели

Возрожденный бренд Volga раскрыл цены на весь модельный ряд. Продажи сразу трех автомобилей стартуют уже в июне, сообщает iphones.ru.

Кроссовер Volga K40: цены на него начинаются от 2,749 млн рублей. Автомобиль предложат с моторами на 1,5 и 2,0 литра мощностью 147 и 200 л.с., а также с выбором между передним и полным приводом. В зависимости от версии кроссовер получит 7-ступенчатый «робот» или 8-ступенчатый «автомат».

Седан Volga C50 оценили минимум в 2,899 млн рублей. Модель оснастят двухлитровым двигателем в версиях на 150 или 200 л.с., 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

Полноприводный кроссовер Volga K50 стоимостью от 4,199 млн рублей стал флагманом серии. Он получил 2,0-литровый мотор мощностью 238 л.с. и 8-ступенчатый автомат.

Все три модели поступят в продажу в июне. Производство автомобилей наладили в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen и Skoda.

На все машины будет действовать гарантия 5 лет или 150 тыс. км пробега.