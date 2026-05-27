Движение по участку улицы Комсомольской в Самаре временно ограничено 

В Самаре временно ограничено движение транспорта, включая общественный и средства индивидуальной мобильности, по участку улицы Комсомольской в границах улиц Куйбышева и Фрунзе. Это необходимо для аварийно-восстановительных работ на водопроводе диаметром 150 мм. Техника и персонал ресурсоснабжающей компании сосредоточены в районе дома № 38 по ул. Комсомольской.



Автомобилистам рекомендуется выбирать для объезда соседние улицы, а пассажирам автобусов № 226 учитывать, что маршрут временно изменен. Объезд участка ремонта проходит через улицы Фрунзе, Пионерскую, Куйбышева, Комсомольскую, далее по обычной схеме. По указанным улицам маршрут пролегает в обоих направлениях.



Ориентировочная дата завершения ремонта инженерных коммуникаций и восстановления благоустройства будет определена после земляных работ. По информации ООО «Самарские коммунальные системы», в случае, если отключение холодной воды будет длительным, жителям предоставят бойлер.