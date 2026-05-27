В Самаре сотрудники органов внутренних дел проведут акцию «Один день с полицией России»

В Самаре сотрудники органов внутренних дел в рамках фестиваля СМИ «Пресса-2026» проведут акцию «Один день с полицией России».

30 мая в 12:00 в Струковском саду областной столицы пройдет фестиваль СМИ «Пресса-2026», посвященный Году единства народов России, 175-летию Самарской губернии и 440-летию Самары, организованный по инициативе областного отделения Союза журналистов Российской Федерации и администрации городского округа Самара.

В мероприятии примут участие редакции средств массовой информации города и области: газеты, телерадиокомпании, радиостанции и Интернет СМИ, ведомственные и студенческие издания, пресс-службы органов государственной власти.

На традиционном месте – площадке № 20 сотрудники ГУ МВД России по Самарской области в рамках фестиваля проведут акцию «Один день с полицией России», нацеленную на укрепление позитивного имиджа полицейских, знакомство со спецификой службы, а также обучение граждан основам безопасного поведения.

Гостей мероприятия ожидает интерактивная выставка оружия, творческие мастер-классы, а также современный и ретро транспорт Госавтоинспекции.

Все желающие смогут познакомиться с работой передвижной криминалистической лаборатории, увидеть выступления кинологов со служебными собаками, а также насладиться музыкой в исполнении оркестра Культурного Центра ГУ МВД России по Самарской области.

Юных гостей мероприятия порадует сладкое угощение – сахарная вата.

Вас ожидает еще много интересного, о чем мы обязательно покажем и расскажем на площадке №20, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области