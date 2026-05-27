26 команд приняли участие в Чемпионате Самары 2025-2026 гг. по волейболу

В Самаре подвели итоги Чемпионата городского округа по волейболу сезона 2025-2026 годов. В соревнованиях приняли участие 10 мужских и 16 женских команд, которые с ноября 2025 года по май этого года сыграли в 136 матчах среди мужских и 102 матчах среди женских команд. Финальные турниры и церемония награждения победителей состоялась в новом ФОК «Чемпион».



«Это одно из первых крупных событий в нашем новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион». Важно, что команды оценили удобство, комфорт и в целом функционал здания. Волейбол — классный вид спорта, развивающий координацию, пластику и логику. От души поздравляю победителей и всех участников с успешным окончанием этого спортивного сезона. Желаю всем приятного летнего отдыха, а осенью ждем в новом сезоне чемпионата», – сказал руководитель Департамента физической культуры и спорта администрации города Самары Дмитрий Чеканов.



Все соревнования проводились на спортивных площадках общеобразовательных учреждений, высших учебных заведений и спортивных объектов, расположенных на территории Самары.



По итогам чемпионата среди женщин 1 место заняла команда «Союз-35», 2 место — команда «СамГТУ» и 3 место — команда «Аксус». Среди женщин Серебряной лиги победила команда «Самарчанка», 2 место у «Буквы Ю» и 3 место у команды «Самарский университет». Среди мужчин 1 место у команды «Динамо», 2 место завоевала команда «Лист» и 3 место — команда «Школа волейбола «Первый темп».



Среди мужчин Серебряной лиги 1 место заняла команда «Смышляевка», 2 место — команда «ПГУТИ» и 3 место — команда «ОДЮЦРФКС Факел». Все победители и призеры награждены кубками, медалями и дипломами Департамента физической культуры и спорта администрации города Самары.



В новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Чемпион» проводятся занятия не только по волейболу, но и по другим видам спорта: художественной гимнастике, футболу, баскетболу, акробатическому рок-н-роллу, спортивной аэробике, тхэквондо, гиревому спорту. Также организованы занятия для жителей района с тренерами по месту жительства.

