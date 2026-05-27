На месте бывшего рынка «Шапито» в Самаре упорядочат торговлю

Первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова совместно с главой Промышленного района Иваном Сухаревым и главным архитектором города Ильей Соколовым осмотрели территорию бывшего рынка «Шапито» вдоль ул. Георгия Димитрова. На сегодняшний день, по информации жителей, ряд предпринимателей осуществляют там торговлю с нарушениями: в том числе перегораживают пешеходные зоны и нарушают санитарные нормы.



«Наша задача — не просто пресечь нарушения, но и предложить предпринимателям законные форматы работы. Конкретно на улице Георгия Димитрова часть торговых точек сможет переехать в новый торговый комплекс после его ввода в эксплуатацию. Остальные разместятся в современных ярмарочных рядах с единым дизайн-кодом — их внешний вид и возможность размещения сейчас прорабатываем. Предприниматели об этом знают и в большинстве своем готовы к сотрудничеству. В отношении тех, кто продолжит работать незаконно и проигнорирует очередные предупреждения, с июля будем принимать принудительные меры, вплоть до демонтажа павильонов. Рынок как торговая площадка сохранится — он востребован у жителей и важен для местного бизнеса. Но все должно быть организовано по закону, без стихийных локаций родом из 90‑х», – сказала первый заместитель главы города Самары Юлия Ашуркова.



Как отметил глава Промышленного района Иван Сухарев, районная администрация ведет регулярную работу по выявлению нарушителей и пресечению их деятельности. В числе прочего административная комиссия и отдел потребительского рынка проводят на территории рейды совместно с полицией.



«Параллельно информируем предпринимателей о возможностях размещения на легальных торговых площадках города, в том числе в новых ярмарочных зонах и на действующих рынках. В числе прочего — на муниципальной ярмарке на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной улицы, которая когда-то тоже «выросла» из стихийной торговли», – отметил глава Промышленного района города Самары Иван Сухарев.



Консультацию по вопросам организации торговли в Самаре можно получить в департаменте туризма, предпринимательства и торговли администрации города Самары (ул. Галактионовская, 25) или по тел. 8 (846) 333-39-29. По внешнему виду своих торговых объектов предприниматели могут проконсультироваться с главным архитектором города Самары, предварительная запись доступна по телефону 8 (846) 242-37-35.



После утверждения дизайн-кода все существующие объекты должны быть приведены в соответствие с требованиями в течение года. За нарушение требований к внешнему виду торговых объектов по истечении переходного периода будет применяться система штрафов: для физических лиц – от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 50 до 75 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба администрации Самары