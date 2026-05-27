Кавалер трех орденов Мужества Александр Солодкин: «Опыт, полученный на фронте, пригодился и в управлении большим предприятием»

Участник специальной военной операции майор Александр Солодкин живет вместе с семьей в Самаре уже два года. После длительной реабилитации в госпиталях Луганска, Ростова и Санкт-Петербурга молодой человек получил приглашение на работу в одном из крупных сельскохозяйственных предприятий областной столицы.



«С августа 2024 года, можно сказать, стою на защите продовольственной безопасности региона, только теперь уже в мирном строю. Принял это предложение, поскольку агропромышленный комплекс всегда был и остается стратегически важной отраслью экономики. Опыт, полученный на фронте, здесь тоже пригодился: умение организовывать людей, быстро принимать решения и отвечать за результат — это универсальные качества, которые нужны и в бою, и в управлении большим предприятием», – поделился Александр Солодкин.



Среди продукции, выпускаемой предприятием, огурцы и томаты, редис, капуста, перец, баклажаны, а также зелень. Предприятие применяет технологию «Светокультура», которая позволяет собирать урожай дважды в год. Благодаря этому в теплицах на общей площади 16 га удается собирать более 6 млн килограмм овощей в год.



«Тепличное производство позволяет получать урожай круглый год. И наша задача в том, чтобы на столах у самарцев всегда были свежие овощи с наших грядок. Импортозамещение — наш приоритет: выращиваем всё сами и делаем свежие овощи доступными для жителей области круглый год», – говорит Александр.



Александр Солодкин — представитель военной династии. Он родился в семье офицера в Ставропольском крае. Отцу приходилось не раз менять место службы, поэтому семья постоянно переезжала, но своей малой родиной Александр считает Северный Кавказ. После восьмого класса он поступил в Северо-Кавказское Суворовское училище, а затем стал курсантом Рязанского высшего военного командного училища связи и отучился на факультете, где готовили офицеров связи для воздушно-десантных войск. После служил в десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске.



Боевой опыт Александр приобрел еще до СВО, побывав в командировке в Сирии. Когда началась специальная военная операция, практически с первых дней он был на самых сложных участках.



«Связь нужна везде, без нее никак. Пока остальные бойцы не прибыли на место, мы с ребятами ехали туда и все налаживали. Было непросто, но всегда ощущал поддержку из дома и знал, что защита Родины у меня в крови», – поделился Александр Солодкин.



За проявленную отвагу Александр награжден тремя орденами Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Сейчас он живет в Самаре вместе со своей семьей и воспитывает сына.

