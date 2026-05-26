340 тысяч жителей Самарской области отдали голоса за объекты благоустройства

Жители Самарской области продолжают активно голосовать за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». На портале zagorodsreda.gosuslugi.ru за реализацию проектов благоустройства отдано уже более 340 тысяч голосов.

Впервые в этом году помимо городов Самарской области в голосовании участвуют 22 опорных населенных пункта: Клявлино, Сергиевск, Большая Черниговка, Алексеевка, Богатое, Большая Глушица, Борское, Елховка, Исаклы, Камышла, Георгиевка, Кинель-Черкассы, Кошки, Красноармейское, Нефтегорск, Пестравка, Подбельск, Приволжье, Хворостянка, Челно-Вершины, Шентала и Шигоны.

Опорные населённые пункты — это территории, которые рассматриваются как ключевые для развития региона. Их участие в программе «Формирование комфортной городской среды» и активная позиция жителей положит начало созданию нового облика населённых пунктов, откроет новые возможности для отдыха, спорта и самореализации людей.

Голосование за объекты благоустройства 2027 года завершится 12 июня. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев призвал жителей воспользоваться правом голоса. «К благоустройству на выбор предложены 182 территории: скверы, аллеи, парки и другие пространства. С каждым годом количество благоустроенных объектов становится всё больше. В прошлом году из 110 представленных объектов жители выбрали 39. Уже приступаем к их благоустройству», — подчеркнул он на своих страницах в социальных сетях.