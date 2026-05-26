В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач

25 мая в Камышлинском районе в 16:45 64-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем КамАЗ, двигался по 1170 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Самары в направлении Уфы. В пути следования не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, и допустил наезд на грузовой тягач JH6 в составе полуприцепа Cargoline, под управлением 51-летнего мужчины, который произвел остановку в связи с осуществлением дорожно-ремонтных работ. Водитель тягача доставлен в медицинское учреждение.