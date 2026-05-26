В Сызрани молодая автомобилистка сбила 13-летнего мальчика

25 мая на территории Самарской области зарегистрировано четырнадцать дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало шестнадцать человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

По собранным госавтоинспекторами данным, в 14:30 25-летняя женщина, управляя автомашиной LADA Priora, двигалась по улице Невской со стороны улицы Комарова в направлении улицы Жуковского в Сызрани. В пути следования, возле дома №31, допустила наезд на 13-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с электросамоката Kuquay M4 Pro. Подросток госпитализирован.