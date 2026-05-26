В «Кубке регионов» на «Туриаде-2026» первое место завоевала команда Самарской области

На горнолыжном курорте «Хвалынь» (Саратовская область) состоялась торжественная церемония закрытия XIII спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада-2026».

Проект реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

В церемонии закрытия принял участие заместитель полпреда в ПФО Олег Машковцев. Он поблагодарил делегации федеральных округов и зарубежных стран за активное участие и вклад в развитие молодёжных, спортивных и туристских инициатив.

«Мы видим, как спорт и туристические программы объединяют молодёжь, воспитывают характер и формируют настоящую командную культуру», — отметил он со сцены.

В этом году «Туриаду» объединила рекордная по масштабу команда: более 700 участников из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Уральского и Южного федеральных округов. Гостями «Туриады» стали команды из дружественных стран — Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана.

В «Кубке регионов» первое место завоевала команда Самарской области и заняла общее четвертое место.