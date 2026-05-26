Путин подписал закон, упрощающий оформление пьяных водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру оформления пьяных водителей. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Ранее при отстранении автомобилиста с признаками опьянения инспектор ГИБДД должен был составить от трёх до пяти отдельных документов. Теперь сведения об отстранении от управления можно вносить как в отдельный протокол, так и в акт медицинского освидетельствования, постановление по делу или иные документы.

Новые правила распространяются и на процедуру задержания транспортного средства. Соответствующую запись разрешается делать в протоколе об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела.

Ранее автомобильный юрист пояснил, что управление машиной в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования и оставление места ДТП в подавляющем большинстве случаев заканчиваются лишением прав — причём, по его словам, примерно в 95% судебных разбирательств именно оставление места аварии влечёт за собой такой исход. Эксперт подчеркнул, что все перечисленные правонарушения считаются с точки зрения закона наиболее серьёзными, пишет Life.