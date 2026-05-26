Благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» в поселке Журавли Волжского района в 2025 году возведено современное модульное здание. К ФАПу прикреплено около 580 человек, включая 107 детей.
28 мая в 19:00 Музей им. Алабина приглашает на встречу с Борисом Николаевичем Морозовым — кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Отдела археографии Института славяноведения Российской академии наук (ИСл РАН) (г. Москва).
В Самаре после схода паводковых вод приводят в порядок территорию спортивной площадки «Место силы» со стационарным оборудованием на пляже в районе спуска по улице Ленинградской.
Стартовал шестой сезон Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он открывает новый этап развития медиасообщества страны.
Инициативы по развитию Дальнего Востока и Арктики сформулировали на круглых столах шестого отчётно-программного форума «Есть результат!» во Владивостоке.
В Кошкинском районе мотоциклист перевернулся в кювет
В Камышлинском районе КАМАЗ врезался в грузовой тягач
Путин подписал закон, упрощающий оформление пьяных водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру оформления пьяных водителей. Соответствующий документ размещён на официальном портале правовой информации.

Ранее при отстранении автомобилиста с признаками опьянения инспектор ГИБДД должен был составить от трёх до пяти отдельных документов. Теперь сведения об отстранении от управления можно вносить как в отдельный протокол, так и в акт медицинского освидетельствования, постановление по делу или иные документы.

Новые правила распространяются и на процедуру задержания транспортного средства. Соответствующую запись разрешается делать в протоколе об административном правонарушении или в определении о возбуждении дела.

Ранее автомобильный юрист пояснил, что управление машиной в состоянии опьянения, отказ от медицинского освидетельствования и оставление места ДТП в подавляющем большинстве случаев заканчиваются лишением прав — причём, по его словам, примерно в 95% судебных разбирательств именно оставление места аварии влечёт за собой такой исход. Эксперт подчеркнул, что все перечисленные правонарушения считаются с точки зрения закона наиболее серьёзными, пишет Life.

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения и активистами «Родительского патруля» проводят беседы с водителями и пешеходами.
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения и активистами «Родительского патруля» проводят беседы с водителями и пешеходами
Полицейские напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при...
В Самаре полиция привлекла к ответственности родителей юных зацеперов
В Самаре полиция привлекла к ответственности родителей юных зацеперов
В ГУ МВД уточнили: ребята 2013 года рождения зацепились за заднюю дверь трамвая и катались снаружи вагона.
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию
11 мая 2026, 09:48
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию
Сотрудники ДПС обратили внимание и остановили автомобиль ВАЗ 2110, двигавшийся по неровной траектории, из салона которого звучала громкая музыка.
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
Врио министра градостроительной политики Самарской области стала Екатерина Семенова
