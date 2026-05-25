Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения и активистами «Родительского патруля» проводят беседы с водителями и пешеходами.

Полицейские напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних.

Так в селе Богатое госавтоинспекторы рекомендовали пешеходам соблюдать осторожность при переходе проезжей части, не отвлекаться на мобильные телефоны и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток. Также инспекторы напомнили правила безопасного передвижения на велосипедах и самокатах.

А в Большеглушицком районе в рамках мероприятия «Неделя безопасности» сотрудники Госавтоинспекции провели встречи со школьниками. Детям разъяснили правила безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте, напоминили о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Ребята активно участвовали в беседах, задавали вопросы и обсуждали дорожные ситуации.

Со старшеклассниками полицейские провели беседы об ответственности за управление мототранспортом без водительского удостоверения и напомнили о требованиях законодательства при управлении мопедами и мотоциклами.

В завершение мероприятий участникам вручили тематические памятки и призвали соблюдать Правила дорожного движения.