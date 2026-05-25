С 22 по 24 мая 2026 года делегация из Самарской области приняла участие в специальном социально-реабилитационном туре «Своих не бросаем!» на уникальном поезде-отеле, курсировавшем по исторической «государевой дороге».
В преддверии школьных каникул сотрудники полиции Самарской области активизируют работу по обеспечению безопасности детей, проводя профилактические беседы с несовершеннолетними и их родителями, а также организуя тематические мероприятия.
Сотрудники Сызранского линейного отдела МВД России на транспорте пресекли противоправные действия несовершеннолетних.
Креативная молодежь ПФО сможет принять участие в фестивале цифрового искусства «Народные промыслы: вчера, сегодня, завтра». Даты проведения: 8-10 июня.
АвтоВАЗ модернизировал производство Lada Niva
25 мая театр «Грань» со спектаклем «Разбитый кувшин» (Г. Клейст) отправляется на XXIII Фестиваль театров малых городов России. В этом году Фестиваль пройдет в Сергиевом Посаде (Московская область) с 26 мая по 3 июня.
Команда Самарской области завоевала первое место в «Кубке регионов» спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада-2026»
74% работающих самарцев инвестируют или планируют это делать
Полицейские и общественники региона приняли участие в церемонии вручения первых паспортов подросткам
В регионе торжественно прошел День кадрового работника
Самарцев приглашают на XXXI фестиваль СМИ «ПРЕССА - 2026» 30 мая в 12.00 в Самару в Струковский Сад
Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения и активистами «Родительского патруля» проводят беседы с водителями и пешеходами

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с юными инспекторами движения и активистами «Родительского патруля» проводят беседы с водителями и пешеходами.

Полицейские напоминают автомобилистам о необходимости соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке несовершеннолетних.

Так в селе Богатое госавтоинспекторы рекомендовали пешеходам соблюдать осторожность при переходе проезжей части, не отвлекаться на мобильные телефоны и использовать световозвращающие элементы в тёмное время суток. Также инспекторы напомнили правила безопасного передвижения на велосипедах и самокатах.

А в Большеглушицком районе в рамках мероприятия «Неделя безопасности» сотрудники Госавтоинспекции провели встречи со школьниками. Детям разъяснили правила безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте, напоминили о причинах дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Ребята активно участвовали в беседах, задавали вопросы и обсуждали дорожные ситуации.

Со старшеклассниками полицейские провели беседы об ответственности за управление мототранспортом без водительского удостоверения и напомнили о требованиях законодательства при управлении мопедами и мотоциклами.

В завершение мероприятий участникам вручили тематические памятки и призвали соблюдать Правила дорожного движения.

Теги: БДД

В ГУ МВД уточнили: ребята 2013 года рождения зацепились за заднюю дверь трамвая и катались снаружи вагона.
Сотрудники ДПС обратили внимание и остановили автомобиль ВАЗ 2110, двигавшийся по неровной траектории, из салона которого звучала громкая музыка.
В состоянии опьянения допустил управление транспортом 77 водителей. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной...
