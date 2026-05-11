В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию

В апреле текущего года, находясь в вечернее время на маршруте патрулирования в городе Отрадный Самарской области, сотрудники ДПС обратили внимание и остановили автомобиль ВАЗ 2110, двигавшийся по неровной траектории, из салона которого звучала громкая музыка. Полицейские предположили, что транспортным средством управляет нетрезвый человек. За рулем находился 21-летний житель Кинель-Черкасского района, не имеющий права управления транспортными средствами, на пассажирских сиденьях – его друзья.

Сотрудники полиции в связи с наличием у водителя явных признаков опьянения, отстранили молодого человека от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте или в лечебном учреждении, на что он ответил категорическим отказом. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Совершеннолетние друзья задержанного заверили сотрудников полиции, что доберутся до дома на такси.

Во время оформления административного материала, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) госавтоинспекторы установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. Соответствующих выводов правонарушитель не сделал, водительское удостоверение в установленном законом порядке не сдал, поэтому срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.264.1 УК РФ, ранее не судимый злоумышленник пояснил, что распивал алкоголь с друзьями накануне задержания. О том, что нарушает закон – знал, но все равно сел за руль, чтобы отвезти односельчан домой. И не задумывался о том, что вождение в измененном сознании может привести к трагедии.

В настоящее время Отделением дознания ОМВД России по городу Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Дознавателем подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со статьей 104.1 УК РФ «Конфискация имущества». Транспортное средство, использованное злоумышленником при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.