Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья-2» в Екатеринбурге сыграли вничью
«Крылья-2» в Екатеринбурге сыграли вничью
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Жигулевска
Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Жигулевска
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию
Моди предложил индийцам отказаться от перелётов из-за топливного кризиса
Моди предложил индийцам отказаться от перелётов из-за топливного кризиса
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
В Самарской области ликвидировали организацию, созданную для реформы транспорта
В Самарской области ликвидировали организацию, созданную для реформы транспорта
Выпускникам рассказали о деталях пересдачи ЕГЭ в 2026 году
Выпускникам рассказали о деталях пересдачи ЕГЭ в 2026 году
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.3
-0.32
EUR 88.55
0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский Музей модерна приглашает ребят от 7 до 13 лет на творческое занятие из цикла «Занимательная бумага»
Библиотека им. Н.К. Крупской превратилась в центр живой истории с участием ветерана СВО Сергея Алексеева
Самарский зоопарк приглашает всех на интересную экскурсию 8 и 9 мая в 13.00 "Животные - участники войны"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию

180
В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы предотвратили трагедию

В апреле текущего года, находясь в вечернее время на маршруте патрулирования в городе Отрадный Самарской области, сотрудники ДПС обратили внимание и остановили автомобиль ВАЗ 2110, двигавшийся по неровной траектории, из салона которого звучала громкая музыка. Полицейские предположили, что транспортным средством управляет нетрезвый человек. За рулем находился 21-летний житель Кинель-Черкасского района, не имеющий права управления транспортными средствами, на пассажирских сиденьях – его друзья.

Сотрудники полиции в связи с наличием у водителя явных признаков опьянения, отстранили молодого человека от управления автомобилем и предложили пройти медицинское освидетельствование на месте или в лечебном учреждении, на что он ответил категорическим отказом. Для дальнейшего разбирательства правонарушителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на специализированную стоянку. Совершеннолетние друзья задержанного заверили сотрудников полиции, что доберутся до дома на такси.

Во время оформления административного материала, предусмотренного ст.12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) госавтоинспекторы установили, что ранее задержанный уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года. Соответствующих выводов правонарушитель не сделал, водительское удостоверение в установленном законом порядке не сдал, поэтому срок наказания за прошлое нарушение дорожной безопасности на момент нового правонарушения не истек.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.264.1 УК РФ, ранее не судимый злоумышленник пояснил, что распивал алкоголь с друзьями накануне задержания. О том, что нарушает закон – знал, но все равно сел за руль, чтобы отвезти односельчан домой. И не задумывался о том, что вождение в измененном сознании может привести к трагедии.

В настоящее время Отделением дознания ОМВД России по городу Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Дознавателем подготовлено ходатайство в суд о наложении ареста на имущество подозреваемого в соответствии со статьей 104.1 УК РФ «Конфискация имущества». Транспортное средство, использованное злоумышленником при совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, по решению суда может быть изъято и обращено в собственность государства на основании обвинительного приговора.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Госавтоинспекция Самарской области выявила 2000 нарушений ПДД за праздничные дни
04 мая 2026, 13:24
Госавтоинспекция Самарской области выявила 2000 нарушений ПДД за праздничные дни
В состоянии опьянения допустил управление транспортом 77 водителей. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной... Происшествия
743
В Приволжском районе перед судом предстанет злостный нарушитель ПДД РФ
29 апреля 2026, 12:48
В Приволжском районе перед судом предстанет злостный нарушитель ПДД РФ
В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264.1 УК... Происшествия
780
Более 1200 нарушений зафиксировано на дорогах Самарской области за три дня
27 апреля 2026, 13:57
Более 1200 нарушений зафиксировано на дорогах Самарской области за три дня
В том числе к административной ответственности привлечены: 217 водителей за нарушение светопропускания стекол транспортных средств. Происшествия
758
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
10 мая 2026  16:01
«Крылья Советов» в гостях уступили «Оренбургу»
658
В период с 11 по 15 мая 2026 местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
10 мая 2026  15:33
В период с 11 по 15 мая местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность
954
Сегодня, 9 мая, в Самарской области проходят торжественные и памятные мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 мая 2026  14:01
В память о героическом подвиге народа в Самаре прошел Парад Победы
1429
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
9 мая 2026  13:34
Коррективы в расписание и схему движения 14 садово-дачных и городских автобусов внесли в Самаре
1218
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
9 мая 2026  12:41
Ветераны Великой Отечественной войны и спецоперации стали главными гостями Парада Победы в Самаре
947
Весь список