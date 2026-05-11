Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего жителя Жигулевска

Полицейскими разыскивается без вести пропавший Виктор Мальцев, 2012 года рождения, который около 10:00 10 мая вышел из дома, расположенного по улице Радиозаводской, на прогулку и до настоящего времени не вернулся.

На розыск несовершеннолетнего ориентированы участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних и госавтоинспекторы. Ориентировка с его приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 13 лет, рост 155-160 см, среднего телосложения, волосы короткие черного цвета.

Был одет в темно-серую футболку, голубую джинсовую куртку, светло-серые шорты и сланцы.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40 или 112, 102. Также информацию можете передать по телефону дежурного офицера пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8(999)701-02-33.